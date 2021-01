Laboratorium Międzyuczelnianym zarządzać będzie ponownie Politechnika Rzeszowska

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ponownie została operatorem Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli. Umowę na utrzymanie naukowo-badawczego obiektu wraz z wyposażeniem 4 stycznia podpisał Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli oraz dr hab. inż. Piotr Koszelnik, Rektor Politechniki Rzeszowskiej.

Politechnika Rzeszowska została operatorem Laboratorium Międzyuczelnianego, które jest jedną z silnych stron Stalowej Woli pod względem naukowym, ale i gospodarczym. Umowa obowiązuje do 2024 roku.

– To, że Politechnika Rzeszowska ze swoimi kompetencjami, wizją rozwoju będzie operatorem przez kolejne cztery lata jest najlepszym świadectwem długotrwałej strategii obecności w Stalowej Woli, rozwoju i wykorzystywania swojej kadry oraz potencjału studentów do rozwoju gospodarczego Stalowej Woli. Dzięki tej współpracy budujemy gospodarkę opartą na wiedzy, a Politechnika Rzeszowska jest liderem tego rozwoju – mówił Lucjusz Nadbereżny prezydent Stalowej Woli.

Zgodnie z umową, Politechnika Rzeszowska ma obowiązek utrzymania aparatury badawczej i urządzeń laboratoryjnych, ale też jest zobowiązana do prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych na bazie przekazanej jej w zarządzanie infrastruktury.

O sposobie wykorzystania sprzętu będzie informować urząd poprzez raporty np. sprawozdania, spisy, analizy, listy i zestawienia.

– Jest mi bardzo miło, że w imieniu Politechniki Rzeszowskiej mogłem podpisać porozumienie dotyczące tego, iż Politechnika będzie operatorem Laboratorium Międzyuczelnianego. Dzięki temu zwiększy się zakres możliwości badawczych nie tylko Wydziału Mechaniczno-Technologicznego, ale całej Politechniki Rzeszowskiej. Ten dzisiejszy dzień, jest szczególny, ponieważ kontynuujemy i rozwijamy wieloletnią współpracę, ale niejako mamy nowe otwarcie. Wychodzimy do przedsiębiorców, do lokalnego biznesu z ofertą badawczą i to jest oferta, na podstawie której biznes, miasto i Politechnika Rzeszowska mogą zbudować coś lepszego z pozytywnymi efektami gospodarczymi. Chciałbym, żeby to Laboratorium pracowało dla dobra lokalnego biznesu – mówił dr hab. inż. Piotr Koszelnik, Rektor Politechniki Rzeszowskiej.

Jako operator Laboratorium Międzyuczelnianego, Politechnika będzie także inicjatorem lub partnerem projektów badawczo-rozwojowych, realizowanych z jednostkami naukowymi, partnerami przemysłowymi (w tym klastrami) itp.

Po stronie operatora leży dostawa koniecznych do prawidłowej eksploatacji mediów tj. prądu elektrycznego, energii cieplnej, sprężonego powietrza, gazów technicznych i materiałów eksploatacyjnych do przekazanej aparatury badawczej i urządzeń laboratoryjnych, a także obsługa księgowa, utrzymanie czystości Laboratorium Międzyuczelnianego i otoczenia, czy też ochrona przekazanego w użytkowanie mienia.