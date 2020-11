Kurtki damskie odpowiednie dla figury gruszki. Wybierz swój fason!

Wbrew pozorom dobór fasonu kurtki ma dość duże znaczenie, gdyż bardzo łatwo można zaburzyć proporcje swojej sylwetki. Warto zatem znać jej typ oraz wszystkie zalety, jak i wady, aby móc zakupić tę najlepszą i najodpowiedniejszą. Kurtki damskie występują w wielu fasonach, zarówno dopasowanych, rozkloszowanych, jak i oversizowych. Wśród kurtek przejściowych, zimowych czy też wiosennych, niezależnie od typu figury można znaleźć coś odpowiedniego. Zatem jak to jest w przypadku gruszki?

Poznaj cechy charakterystyczne figury gruszki i upewnij się czy rzeczywiście nią jesteś!

Wiesz pewnie jak wygląda gruszka. Jest znacznie węższa w górnej części i szersza w dolnej. Zatem jeśli masz bardzo wąskie ramiona, a jednocześnie niewielki biust, a dodatkowo długą talię i znacznie szersze biodra niż ramiona, to zapewne rzeczywiście masz figurę gruszki. Możesz zatem podkreślić atut jakim jest szczupły brzuch i długa talia, a jednocześnie zbliżyć sylwetkę do bardziej proporcjonalnej. Możesz zatem wybierać kurtki bardziej rozbudowane w górnej części, a jednocześnie nieco dłuższe, zakrywające biodra, czy sięgające do ich połowy, które optycznie je wyszczuplą i sprawią, że Twoja sylwetka będzie bardziej proporcjonalna.

Kurtki idealne dla figury gruszki – ruszaj na zakupy!

Niezależnie czy decydujesz się na kurtki wiosenne, zimowe, przejściowe które znajdziesz w https://diversesystem.com/pl/ona/kurtki czy jesienne musisz kierować się powyższymi zasadami. Odpowiednie mogą być dla Ciebie parki, które mają optymalną długość, a także podkreślają poprzez ściągacz Twoją szczupłą talię. Kurtka raczej powinna mieć prosty, a nie rozkloszowany fason, gdyż taki dodatkowo poszerzy optycznie Twoje biodra. Na pewno możesz wybierać kurtki z szerokim kołnierzem, pagonami, poduszkami, obszernym kapturem czy też kieszeniami na wysokości klatki piersiowej, które dodadzą Ci więcej objętości w tym miejscu. Katany o klasycznej długości i prostym kroju. Długość do kolan lub za pośladki będzie dla Ciebie najlepsza. Możesz zdecydować się na kurtki o kroju kimono. Nie będą odpowiednim wyborem dla Ciebie kurtki mocno puchowe i krótkie, gdyż dodadzą Ci gabarytów w górnej partii i dodatkowo uwydatnią Twoje masywne biodra. Zatem w takim kroju będziesz wyglądać niekorzystnie. Czy już wiesz jaka kurtka będzie dla Ciebie idealna? Mamy nadzieję, że rozwialiśmy wszelkie wątpliwości.