Kultowe gry piłkarskie. Na pewno znasz te 3 gry

Piłka nożna króluje na stołach i biurkach graczy od lat. Przez już ponad dwie dekady ukształtowało się stabilne podium, które zajmują trzy najlepsze gry piłkarskie wszechczasów. Sprawdź, czy znasz je wszystkie, a jeśli tak – wypróbuj ich kolejne odsłony!

Najlepszy menadżer piłkarski, czyli Football Manager

Korzenie produkcji studia Sports Interactive sięgają 2003 roku, kiedy to wraz z ekipą z Eidos Interactive udało się stworzyć niesamowite Championship Manager. Obecnie seria ta jest znana chyba każdemu kibicowi piłki nożnej. Przez lata powstały niezliczone liczby produkcji, które dają coraz to nowsze możliwości w zakresie zarządzania własną drużyną piłkarską.

Piłka nożna menedżer to propozycja dla każdego, kto chce pokierować własnym teamem i poprowadzić go do zwycięstwa. Wybieramy – lub tworzymy w niektórych wersjach – własną drużynę, odpowiadając za wszystko, co najważniejsze. Przyjmując rolę menadżera piłkarskiego (https://sport.betfan.pl/menadzer-w-pilce-noznej/), to gracz ma za zadanie zadbać o te najbardziej podstawowe, jak i mniej oczywiste aspekty życia drużyny oraz jej poszczególnych zawodników. Znaczenie mają więc treningi, strategia gry, zarządzanie zespołem, wykorzystywanie okna transferowego, ale także aspekty zorientowane na psychologii sportowej i ekonomii. Oczywiście kluczową zaletą, która sprawiła, że cała seria Football Managera jest tak popularna na świecie, jest możliwość ingerowania w trakcie meczu poprzez przeróżne zachowania i wydawane komendy. To od nich także zależy decydujący wynik danego spotkania!

Seria gier FIFA – kto by o niej nie słyszał?

FIFA to najpopularniejsza seria gier piłkarskich powstających na komputery i konsole wideo. Nie ma innej serii, która w swoim portfolio miałaby tyle produkcji. Trudno też się temu dziwić, ponieważ za produkcje opowiada koncern EA Sports należący do molocha branży – Electronic Arts (EA Games). Nie każdy jednak wie, że historia FIFA zaczyna się od 1993 roku. Pierwsza gra została stworzona na potrzeby marketingowe związane z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Stanach Zjednoczonych. Tak właśnie powstała FIFA Football Soccer ’94.

Od tamtego czasu rok w rok gracze mogą cieszyć się kolejną odsłoną serii, a czasem także dwoma lub trzema (np. edycjami związanymi z mistrzostwami świata). Gra cały czas ewoluuje, choć nie każdemu zawsze podoba się kierunek tej ewolucji. Stąd też gusta są podzielone, wielu graczy za najbardziej grywalne odsłony serii uznaje FIFA 2014 i FIFA 2015. Trudno też powiedzieć, by FIFA była symulacją – jest bardziej grą zręcznościową, sportową i oczywiście zapewnia aktualne składy drużyn dzięki współpracy i wykupionym licencjom od Federacji FIFA. To sprawia, że FIFA nie ma sobie równych pod wieloma aspektami – i czy to się podoba, czy nie, jest to świetna seria gier.

Pro Evolution Soccer – największy konkurent serii FIFA?

Pro Evolution Soccer to seria gier piłkarskich, stawiających na nieco większy realizm. Niestety, w grze nie doświadczymy aktualnych składów i charakterystycznych brandów. Zamiast tego jednak PES oferuje mnóstwo satysfakcji dzięki unikalnemu systemowi rozgrywki, wykonywania trików z piłką i sposobów prowadzenia zawodników. Dla wielu gamerów jest trudniejszy w porównaniu do serii FIFA, ale z drugiej strony chyba niesłusznie uznawany za grę dla profesjonalistów. Wystarczy odrobina więcej treningu a zadowolenie z niespotykanych możliwości w serii EA będzie gwarantowane.