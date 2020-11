KORONAWIRUS. Rekordowa liczba zakażeń w pow. stalowowolskim i niżańskim

Tak dużego przyrostu dziennego zakażeń koronawirusem w naszym regionie jeszcze nie było. 14 listopada Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował o 94 pozytywnych wynikach testów wśród mieszkańców powiatu stalowowolskiego oraz 83 z pow. niżańskiego.

Na Podkarpaciu liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem SARS CoV-2 wynosi 1162.

– W ciągu ostatniej doby do bazy EWP wpisano 2904 wyniki informuje dr Adam Sidor, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Dodaje, że prezentowane dane to wyłącznie wyniki wpisane do bazy EWP i nie odzwierciedlają w pełni wszystkich przebadanych osób. Nie wszystkie laboratoria na bieżąco wpisują wyniki do bazy.

Wciąż rośnie liczba zmarłych, u których potwierdzono Covid-19.

– Z przykrością informujemy, że w dniach 18, 23, 24, 29, 30 października oraz 1-13 listopada br. zmarło 40 mieszkańców województwa podkarpackiego: 10 kobiet – z powiatu jarosławskiego (76), dębickiego (61, 70), przeworskiego (45), mieleckiego (80), stalowowolskiego (68), ropczycko-sędziszowskiego (93), leżajskiego (76, 62), krośnieńskiego (84). 30 mężczyzn – z powiatu jarosławskiego (73, 74, 78), dębickiego (68, 86, 72, 85), przeworskiego (64), brzozowskiego (86), mieleckiego (73, 83, 92, 67, 81, 66, 79, 79, 86), stalowowolskiego (68, 81), ropczycko-sędziszowskiego (87, 75, 79, 69), leżajskiego (85, 87, 54), krośnieńskiego (86) i Rzeszowa (81, 87) – informuje dr Adam Sidor.

Obecnie na terenie województwa podkarpackiego pod nadzorem pozostaje 6 osób, 25356 poddanych jest kwarantannie, a w izolacji przebywa 19637 osób.

Liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach województwa podkarpackiego:

2002/1306 – Ogółem liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19/zajęte łóżka z potwierdzonym COVID-19

160/149 – Ogółem respiratory dla pacjentów COVID-19/zajęte respiratory