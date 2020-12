Konkurs rodzinny – Najpiękniejsza Choinka 2020

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a to znaczy, że przyszedł czas na nasz rodzinny KONKURS. Jak co roku szukamy najpiękniejszej choinki. Może być tradycyjna, nowoczesna a nawet “ekstrawagancka”.

Zdjęcia swoich drzewek bożonarodzeniowych przesyłajcie do nas na adres sztafeta.gryn@gmail.com do 1 stycznia. W mailach zatytułowanych „Najpiękniejsza Choinka 2020” podajcie imię i nazwisko autora, krótki opis, kontaktowy numer telefonu (do wiadomości redakcji) oraz zgodę na wykorzystanie fotografii i danych osobowych w celach konkursowych.

Głosowanie odbywać się będzie w terminie od 4 do 17 stycznia na naszej stronie internetowej. Nagrodzimy trzy osoby, których zdjęcia uzyskają największą liczbę głosów.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!!!

Szczegóły konkursu w regulaminie.