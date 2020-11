Kolejny świetny występ reprezentantów Kaito

Kolejny znakomity występ zanotowali młodzi adepci Brazylijskiego Jiu-Jitsu, reprezentujący stalowowolski klub Kaito. Podczas Dexters Cup Małopolskiej Ligi Brazylijskiego Jiu Jitsu w Nowym Sączu wywalczyli czternaście medali, w tym aż dziesięć złotych.

Najmłodszym złotym medalistą został 10-letni Jakub Mazurek, który okazał się bezkonkurencyjny w swojej kategorii wiekowej w wadze do 24 kg.

Najwięcej medali wywalczyli zawodnicy i zawodniczki z kategorii U-14. W wadze do 38 kg pierwsze miejsce zajął Szymon Sołowiej, a drugie Igor Iwasieczko. Dwóch naszych grapplerów stanęło także na podium wagi do 42 kg. Na najwyższym stopniu Adrian Kaczmarek, a na trzecim Bartosz Kieliszek. Także wyższe kategorie wagowe zostały zdominowane przez stalowowolan. W wadze do 50 kg pierwsze miejsce zajął Karol Dąbal. Wśród dziewcząt w wadze do 52 kg triumfowała Emila Naslyan. W wadze do 55 kg trzeci był Daniel Sowa, a w wadze do 57 kg, nie dała swoim rywalkom żadnych szans, Nicole Ochal. Ostatni medal dla grupy czternastolatków, ten najcenniejszy, wywalczył Paweł Łokaj w kategorii wagowej powyżej 66 kg.

Cztery medale (3 złote i 1 srebrny) przywieźli z Nowego Sącza 16-latkowie. Michał Sołowiej wygrał kategorię wagową do 55 kg, Wiktor Krasnowski był najlepszy w wadze do 60 kg, miejsce drugie zajął w tej samej kategorii, Radosław Czernik, a w wadze powyżej 63 kg wśród dziewcząt zwyciężyła Oliwia Tutka.