Kitliński, Przybyłko, Kruczkowski?

Latem Stal straciła Kacpra Śpiewaka, najlepszego strzelca wiosennej rundy ubiegłego sezonu, a teraz pozbyła się Michała Fidziukiewicza – najskuteczniejszego zawodnika rundy jesiennej, sezonu 2020/21. W ubiegłym roku ta dwójka piłkarzy strzeliła łącznie dla Stali w lidze oraz w spotkaniach pucharowych 35 goli.

– Zdajemy sobie sprawę, że może być trudno znaleźć napastnika pokroju Michała Fidziukiewicza, ale nie panikujemy – mówi prezes Stali PSA, Michał Czubat. – Dopiero rozpoczęły się przygotowania na rewanżowej rundy, więc mamy jeszcze sporo czasu żeby wzmocnić nasz zespół. Chętnych do gry w Stali nie brakuje.

Jednym z tych, którzy mają być poddani sprawdzianowi jest 27-letni Jakub Przybyłko. To brat bliźniak Kacpra, napastnika Philadelphia Union w amerykańskiej lidze MLS. Ostatnim klubem Jakuba był czwartoligowy – odpowiednik naszej III ligi – Berliner AK. Gdyby nie Covid-19, zawodnik pojawiłby się w Stalowej Woli już na pierwszych zajęciach.

Chętnie wróciłby z Sieniawy do Stalowej Woli, Michał Kitliński. Już latem ubiegłego roku napastnik, który reprezentował Stal w sezonie 2017/18 był bliski powrotu, ale nie uzyskał zgody zarządu Sokoła. Była to kara za to, że odmówił gry w wojewódzkim półfinale Pucharu Polski z Karpatami Krosno. Sokół mecz przegrał i stracił szansę na „przytulenie” 40 tys. zł, które czekało na zwycięzcę finałowego spotkania. Ale Kitlińskiego widzi w swojej drużynie także trener Hutnika Kraków, Szymon Szydełko.

Kolejnym napastnikiem, który może trafić tej zimy do naszego zespołu jest 22-letni Rafał Kruczkowski z Hetman Zamość. Problem w tym, że wychowankiem WKS Wikielec, później zawodnikiem m.in.: Huragana Morąg, Motoru Lublin i Bałtyku Koszalin, zainteresowanych jest kilka klubów. Mimo słabej postawy Hetmana, był on wyróżniającym się jej graczem we wszystkich jesiennych meczach.

