Kaito na mistrzostwach Śląska

W hali Ośrodka Sportu w katowickich Szopienicach, na siedmiu matach, rozgrywano w ostatni weekend Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ju-Jitsu we wszystkich kategoriach wiekowych. Do zawodów zgłosiło się ponad 200 zawodniczek i zawodników z różnych stron Polski. Do Katowic wybrali się także reprezentanci stalowowolskiego Kaito i wrócili do domu z siedmioma medalami.

Arsen Naslyan zwyciężył w kategorii junior w formule NoGi w wadze do 60 kg. Na najwyższym stopniu podium stanęła także jego młodsza siostra Emilia – wygrała w formule Gi w kategorii wiekowej U-14 w wadze do 52 kg, a w kategorii wiekowej do lat 16, sklasyfikowana została na trzecim miejscu

Dwa medale wywalczyli: Nicole Ochal – srebrny w formule Gi i brązowy w formule NoGi w kategorii wiekowej do lat 14 w wadze do 57 kg – oraz Igor Iwasieczko, który zajął drugie miejsce w NoGi i trzecie w Gi w wadze do 38 kg w kategorii wiekowej do lat 14.

