Jutro protest kobiet w Stalowej Woli

Już jutro, tj. 28 października, w Stalowej Woli odbędzie się protest kobiet niezgadzających się z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją dopuszczalności aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia lub choroby płodu.

– Decyzja TK oznacza, że z polskiego prawa zostaje usunięty przepis, który do tej pory na to pozwalał. Ta zmiana przyniesie tragedie i cierpienie polskich kobiet. Bezpośrednio odpowiedzialni będą posłowie wnioskodawcy PiS i osoby dziś orzekające. Zapraszamy każdego, kto tak samo jak my, nie zgadza się z tym, co ogłosił rząd – czytamy w mediach społecznościowych organizatora strajku.

Protestujący w Stalowej woli spotkają się o godzinie 17 przed Sądem Rejonowym, stamtąd udadzą się do dwóch kościołów i siedziby Prawa i Sprawiedliwości, która znajduje się przy ulicy Wolności.