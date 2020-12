Juniorki młodsze Vegi także zagrają w grupie finałowej

Juniorki młodsze Vegi pozazdrościły awansu i także one zagwarantowały sobie w ostatnich meczach grę w finałowej grupie, która będzie walczyć o mistrzostwo województwa i awans do ćwierćfinałów mistrzostw Polski.

Drużyna trenera Jakuba Patkiewicza „zaklepała” sobie miejsce w najlepszej trójce rundy zasadniczej w grupie B, wygraną w ostatnim swoim meczu w Mielcu, z drugim zespołem MKS V LO Developres Rzeszów.

Pierwsze spotkanie z „jedynką” Developresu, Vega przegrała, jednak wystarczy rzucić okiem na wyniki obydwu setów, by móc powiedzieć, że łatwo to zwycięstwo rzeszowianom – na marginesie starszym od siatkarek Vegi o rok, a nawet dwa lata – nie przyszło.

W meczu z Developresem II nasz zespół prowadzony przez powracającą do gry po kontuzji kapitan zespołu, Barbarę Dziurę i rozgrywającą bardzo dobre spotkanie, Julię Kuśmierczyk, nie dały żadnych szans rywalkom.

Rywalkami Vegi w grupie finałowej będą trzy najlepsze zespoły grupy A: San-Pajda Jarosław, PBS Bank Sanok i Karpaty Krosno oraz Stal Mielec i MKS V LO Developres Rzeszów z grupy B. Pierwsze mecze zaplanowano już na 12 grudnia.

VEGA MOSIR – MKS V LO DEVELOPRES 0:2 (18:25, 21:25),

VEGA MOSIR – MKS V LO DEVELOPRES II 2:0 (25:20, 25:22).

VEGA: Barbara Dziura, Julia Kuśmierczyk, Zuzanna Drozdowicz, Aleksandra Partyka, Julia Budziło, Anita Bazan oraz Maja Mysior, Julita Dziura, Kornelia Budziło. Trener Jakub Patkiewicz.