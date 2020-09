Judyta Zwolińska wicemistrzynią Polski

Od piątku do niedzieli (11-13 września) rozgrywano w w Radomiu mistrzostwa Polski do lat 20. W biegu na 200 m wicemistrzowski tytuł wywalczyła Judyta Zwolińska z Victorii Stalowa Wola.

Zwolińska rozpoczęła swoje starty od biegania na 100 m. W eliminacjach w serii czwartej uzyskała drugi czas (12.01). W finale była czwarta (12.02). Mistrzostwo Polski zdobyła Pia Skrzyszowska z AZS AWF warszawa (11,58), medal srebrny wywalczyła Alicja Struzik ze Stali Mielec (11.94), a brązowy Adrianna Gąsior z Echa Twardogóra (11,94).

W eliminacjach w biegu na 200 m Zwolińska była w swojej serii pierwsza (24,60). W finale dała się wyprzedzić jedynie Nikoli Horowskiej z WMLKS Nadodrze Powodowo (woj. wielkopolskie). Zwyciężczyni uzyskała czas 24,31, nasza sprinterka 24,61. Miejsce trzecie zajęła Alicja Struzik ze Stali Mielec (24,67).

W finale konkursu pchnięcia kulą, wystąpił Mateusz Kopeć z Victorii. W eliminacjach podopieczny trenera Jacka Łypa poprawił „życiówkę” (15,60) i przegrał w swojej grupie tylko z Gracjanem Kozakiem z Bolesławca (16,78). W finale Kopeć znowu ustanowił rekord życiowy, tym razem pchnął kulę na odległość 15,79. Starczyło to do zajęcia szóstego miejsca. Mistrzostwo Polski wywalczył Piotr Goździkiewicz z UKS 12 Kalisz (20,09), medal srebrny zdobył Kozak. Ta dwójka także poprawiła swoje „życiówki”.

Siódmym zawodnikiem mistrzostw Polski juniorów został Kacper Szwedo. Biegacz Victorii zakwalifikował się do finału B (49,12), który wygrał, ustanawiając przy okazji rekord życiowy (48,81). „Złoto” wywalczył Daniel Sołtysiak z ALKS AJP Gorzów Wlkp. (46,74).

Ósme miejsce w finale rzutu oszczepem zajął Michał Mierzwa. W grupie eliminacyjnej zawodnik Victorii uzyskał wynik 55,25 metra, co jest najlepszym jego rezultatem życiowym. W finale tak daleko już nie rzucał. W pierwszej próbie uzyskał 53,99 i ta odległość pozwoliła mu zająć ósme miejsce. Mistrzem Polski został Marek Mucha z AZS Politechnika Opolska (67,99).

Victorię reprezentowała w Radomiu także Wanessa Krzyżewska w biegu na 400 m. W biegu eliminacyjnym uzyskała trzeci czas (58,95) i znalazła się w finale B, w którym nie wystartowała.

Swoich reprezentantów miała również Sparta Stalowa Wola. Ewelina Tęcza zajęła w eliminacjach w grupie A siódme miejsce (10,26) i nie zakwalifikowała się do finałowej stawki. Mistrzynią Polski została Nina Staruch z AZS AWF Warszawa (12,73), a kulomiotka Sparty została sklasyfikowana na miejscu 14.

W biegu na 800 m startowała Dominika Szymańska. W swojej serii była szósta (2:18,90), a ogólnie zajęła miejsce 13. Mistrzynią Polski została Oliwia Sowa z MLKS Tarnów (2:15,47).

