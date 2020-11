Jeszcze dziś i jutro możesz zgłosić kandydata na “Wolontariusza Roku 2020”

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM” w Stalowej Woli zaprasza do udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2020”. Celem konkursu jest nagrodzenie osób szczególnie wyróżniających się w bezinteresownym działaniu na rzecz dobra wspólnego oraz promowanie postaw prospołecznych.

Warunkiem udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2020” jest pisemne zgłoszenie danej kandydatury wraz ze stosownym uzasadnieniem oraz opisem osiągnięć kandydata w zakresie wolontariatu. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, osoby prywatne, korzystające z pomocy wolontariuszy, a także sami wolontariusze. Nominowani powinni podejmować działania na terenie Stalowej Woli.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać w terminie do 20 listopada 2020 r. Zgłoszenia wraz z opisem działalności nominowanej można przesyłać listownie na adres Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM”w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 1 (budynek MOPS w Stalowej Woli) 37-450 Stalowa Wola lub drogą elektroniczną na adres: ngo.spectrum@op.pl

Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoni laureatów, którzy zostaną nagrodzeni do 5 grudnia 2020 r., kiedy to przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.