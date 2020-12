Jesienne mistrzostwa Stalowej Woli

Łukasz Kazberuk, reprezentant Akademii Tenisowej Dzikiewicz Białystok został zwycięzcą kategorii open Jesiennych Mistrzostw Stalowej Woli w rozgrywkach II ligi amatorów, a Zbigniew Dąbrowski ze Ostrowieckiego Stowarzyszenia Tenisowego Winner, okazał się najlepszy w Polskiej Lidze Tenisa w kategorii wiekowej 45+.

Ligowe rozgrywki grupowe w hali tenisowej Stalowej Woli rozpoczęły się od rywalizacji w kategorii open. W gronie szesnastu zawodników mieliśmy tylko jednego reprezentanta. Był nim 39-letni Michał Sycz ze Stalowej Woli, który trafił do grupy B. W pierwszej grze pokonał Artura Pisiaka z Sanoka 4:3, 4:2, następnie przegrał z Mateuszem Łachem z Rzeszowa 1:4, 2:4, a w trzecim pojedynku nie dał żadnych szans Januszowi Nowakowi (Rzeszów), wygrywając w dwóch krótkich setach 4:0, 4:0, i awansując do ćwierćfinałów z drugiego miejsca. Pierwsze zajął z kompletem trzech zwycięstw Łach.

W ćwierćfinale Sycz przegrał z 27-letnim Adrianem Mazerą (Krasne) 2:4, 0:4. W innych meczach tej fazy: Łukasz Kazberuk (Białystok) nie dał szans Bartłomiejowi Drozdowi (Ropczyce) 4:1, 4:0, a Mateusz Łach odprawił do domu Pawła Oziębłę (Jarosław) 4:3, 4:0. Ostatnie miejsce w półfinale przypadło świetnie spisującemu się debiutantowi w rozgrywkach Polskiej Ligi Tenisa – Kamilowi Kozakiewiczowi z Janika (woj. świętokrzyskie), który wygrał 4:1, 4:1 z Marcinem Szczotką (Jarosław).

W spotkaniu półfinałowym Kazberuk pokonał Mazerę 4:1, 4:3, a Łach po fantastycznym, niezwykle zaciętym pojedynku, wygrał z Kozakiewiczem w trzech setach 4:3, 3:4, 10:7.

W finale Kazberuk pokonał Łacha 4:1, 4:2 i awansował na piąte miejsce w krajowym rankingu 2. Ligi Tenisa.

Do turnieju w kategorii 45+ zgłosiło się ośmiu zawodników.

Do niespodzianki doszło w grupie A, do której trafił wicelider rankingu Polskiej Ligi Tenisowej 45+, Robert Telega z Krakowa. W pierwszym spotkaniu mistrz Gogolina sprzed tygodnia pokonał Artema Takmadżana (Stalowa Wola), 4:2, 2:4, 10:8, ale w następnej grze musiał uznać wyższość Krzysztofa Łapczyńskiego ze Zwolenia, przegrywając 2:4, 2:4. Świetnie w dwóch kolejnych swoich pojedynkach spisał się Takmadżan. Nasz reprezentant pokonał Jacka Kadisa z Kraśnika 4:1, 4:2 i Krzysztofa Łapczyńskiego 4:2, 4:3. Po rozegraniu wszystkich spotkań w tej grupie, trzech zawodników miało po dwa zwycięstwa na swoim koncie i o kolejności decydował dorobek punktowy. Najlepszym legitymował się Artem Takmadżan, z drugiego miejsca awansował do dalszej fazy turnieju, Krzysztof Łapczyński, a faworyzowany Telega uczestniczył zawodach już tylko jako widz.

W grupie B nasz region reprezentowało dwóch tenisistów: Alfred Micał ze Stalowej Woli i Mariusz Dereń z Leżajska. Ich rywalami byli: Janusz Wilczyński z Rzeszowa i Zbigniew Dąbrowski z Ostrowca Św.

W pierwszej serii, Wilczyński pokonał Micała 4:0, 4:0, a Deren przegrał z Dąbrowskim 1:4, 1:4. W drugiej serii: Wilczyński uległ Dereniowi 2:4, 0:4, a Micał Dąbrowskiemu 0:4, 0:4. W ostatnich dwóch meczach, Dąbrowski pokonał Wilczyńskiego 4:2, 4:1, a Dereń Micała 4:0, 4:0. Pierwsze miejsce w grupie zajął Dąbrowski, z drugiego awansował Dereń.

W pierwszym półfinale Takmadżan przegrał z Dereniem 0:4, 0:4, a w drugim Dąbrowski pokonał Łapczyńskiego 4:3, 2:4, 10:7. W finale Dąbrowski, po raz drugi tego dnia, pokonał Derenia, tym razem 4:2, 4:2.

