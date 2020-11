Jesienne desery na poprawę odporności

Jesień to specyficzna pora roku. Warto być wtedy zdrowym… i jeść smaczne desery! Zapoznaj się z kilkoma poradami na ten temat.

Jesień nie musi być smutna

Wielu Polaków utożsamia jesień ze smutkiem i ogarniającą wszystkich chandrą. Faktycznie, regularnie prowadzone przez naukowców badania jasno dowodzą tego, że podczas tej pory roku więcej osób źle się czuje, a wszystko jest, ogólnie rzecz biorąc, szare i nużące. Tak jednak nie musi być – przynajmniej nie codziennie! Przede wszystkim należy zadbać o swoje zdrowie, bowiem jest to główny składnik dobrego samopoczucia. Jesienne przeziębienia są niestety bardzo częste i znacznie bardziej powszechne niż podczas innych pór roku. Warto temu zapobiec, przyjmując odpowiednie suplementy diety takie jak witamina C, a przede wszystkim zdrowo się odżywiać. Nie sposób jednak przez cały czas utrzymywać dietę, zwłaszcza w kontekście naszego samopoczucia – kiedy najdzie nas ochota na coś słodkiego, nic nie stoi na przeszkodzie, by sobie to przygotować. W sezonie jesiennym polecamy przede wszystkim desery, które będą znakomitym sposobem na dbanie o zdrowie, głównie, co prawda psychiczne ze względu na hormony szczęścia wydzielane do mózgu… ale kto wie?

Jakie desery przygotować jesienią?

Z racji tego, że jesień jest dla wielu osób bardzo smutnym okresem, warto go sobie urozmaicić. Oczywiście mówi się, że jesienią trzeba pić herbatę, najlepiej z goździkami, i konsumować inne rzeczy kojarzące się z jesienią, ale nie jest to konieczne – wręcz przeciwnie, warto czasem złamać ten przyjęty od lat schemat i zrobić coś kolorowego, co przywróci nam wspomnienia z wakacji lub wiosny. Przygotowaliśmy 3 pomysły na podanie deseru w pucharku. Można na przykład pokusić się o przygotowanie deseru lodowego zawierającego kilka gałek o naszych ulubionych smakach oraz nieco bitej śmietany lub polewy owocowej. Mało kto pamięta o tym, że równie dobrze można wykorzystać pucharek do przyrządzenia niewymagającego pieczenia ciasta z kaszy manny. Idealnym rozwiązaniem jesienią będą także warstwowe desery, niekoniecznie złożone z lodów, a bardziej z musów i kremów, tak, aby wykorzystać szklane ściany większości pucharków i cieszyć spojrzenia gości, którzy z pewnością docenią dobrze skomponowany kolorystycznie, a przy tym niezwykle smaczny deser, który znakomicie zwieńczy uroczystość lub wystawny obiad.

Jak podać deser?

Aby goście byli zachwyceni deserem, nie wystarczy, by ten był po prostu smaczny. Niemal równie istotny jest jego wygląd. Dlatego warto zastanowić się nad zakupem odpowiednich pucharków, które znacznie wpłyną na prezencję deseru, który postanowimy podać naszym gościom.