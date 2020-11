Jaromir Wieprzęć trenerem III-ligowej Stali Stalowa Wola

Nowym trenerem Stali Stalowa Wola został Jaromir Wieprzęć, który prowadził „zielono-czarnych” w latach 2014-2016.

Po porażce z Wisłą Puławy do dymisji podał się trener Szymon Szydełko, który był trenerem Stali od od 26 sierpnia 2019 r. Przejął drużynę, po Pawle Wtorku i w debiucie przegrał w Boguchwale z Górnikiem Łęczna 1:3. W trakcie swojej pracy zdobył ze Stalą w drugiej i trzeciej lidze 65 pkt w 42 meczach. Odniósł 19 zwycięstw, 8 spotkań zremisował, a 15 przegrał (bramki 68:58).

Zastąpi go Jaromir Wieprzęć, który na ławkę pierwszej „Stalówki” wraca po pięciu latach. W roli pierwszego trenera „zielono-czarnych” zadebiutował latem 2014 roku w zwycięskim meczu Pucharu Polski w Polkowicach. Niewiele brakło, a po roku pracy świętowałby awans. Jego Stal zajęła siódme miejsce w drugiej lidze, tracąc do trzeciego miejsca – zajął je Rozwój Katowice – premiowanego grą w I lidze tylko trzy punkty. O tym, że nie udało się naszej drużynie zagrać w następnym sezonie na zapleczu ekstraklasy, zdecydowały wyniki dwóch ostatnich jej meczów, w Brzesku 3:3 i u siebie z Błękitnymi Stargard 0:2.

Jaromir Wieprzęć podpisał umowę do końca czerwca 2022 roku. Nowym asystentem pierwszego trenera – zastąpi Konrada Bobera, z którym również rozwiązano umowę o pracę – będzie Damian Skakuj, dotychczasowy grający trener oraz założyciel i trener-koordynator w szkółce piłkarskiej Rotundy, która może się pochwalić brązową odznaką w Programie Certyfikacyjnym PZPN.

