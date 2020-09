Jarocin wykorzystał pauzę Retmana

Jedenastka z Jarocina wykorzystała pauzę Retmana Ulanów w ostatniej kolejce i objęła przodownictwo w ligowej tabeli A klasy grupa II. Podopieczni trenera Artura Lebiody wysoko pokonali Sarzynę, ale dopiero po pół godzinie gry, udało im się po raz pierwszy wpakować piłkę do bramki przeciwnika. Zrobił to Dominik Cichoń. Za moment drugiego gola strzelił Łukasz Szpyra, a przed przerwą trafił jeszcze Łukasz Socha i już w tym momencie było wiadomo, kto zgarnie trzy punkty. Po zmianie stron kolejne gole dla gospodarzy strzelali: Rafał Pliszka, Andrzej Pławiak i raz jeszcze Łukasz Szpyra, a dla gości bramkę zdobył Artur Szafran.

Zwycięstwo odniósł także San Kłyżów. Drużyna trenera Pawła Sroki dość długo męczyła się z Czarnymi Sójkowa, aż w końcu bramkarza przyjezdnych pokonał Kamil Bąk (41. minuta), a niedługo po wznowieniu gry, drugą i trzecią bramkę zdobył Dawid Mroczek i od tego momentu miejscowym grało się już wyraźnie łatwiej. W 70. minucie gola dla Czarnych strzelił Wojciech Chudzik, a wynik na 4:1, ustalił Jakub Siek.

Przez ponad godzinę pachniało ogromną niespodzianką w meczu Hucisko – Azalia Wola Zarczycka. Skazani na pożarcie goście objęli w 8. minucie prowadzenie (Sebastian Szczepaniak) i utrzymali je aż do 64. minuty – wyrównał Karol Dec – a osiem minut przed końcem podstawowego czasu gry, gola na wagę trzech punktów, strzelił dla Huciska, Łukasz Stępień. Tym sposobem Hucisko wciąż pozostaje niepokonane w lidze, natomiast Azalia jest wciąż jedynym zespołem bez wygranej. W najbliższej kolejce Hucisko jedzie do Ulanowa.

Przegrała na swoim stadionie Sparta Jeżowe. Jedyną, zwycięską bramkę dla Tanwi Wólka Tanewska zdobył kwadrans przed końcem gry, Patryk Góreczny.

W tabeli: 1. Jarocin – 19 pkt (6-1-0, br. 30:6), 2. San Kłyżów – 18 pkt (6-0-1, br. 31:12, 3. Retman – 18 pkt (6-0-0, br. 15:5).

8. kolejka, 13 września: Staromieszczanka – Jarocin, Sarzyna – Przędzel (obydwa mecze o 14), Wólka Tanewska – Wierzawice, Harasiuki – Sparta, Czarni – Rotunda, Azalia – Kłyżów, Stany – Giedlarowa, Retman – Hucisko (wszystkie mecze o 16), pauzuje Łukowa.

