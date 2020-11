Jak urządzić małą łazienkę w bloku z wanną i pralką?

Łazienki zazwyczaj są najmniejszymi pomieszczeniami w mieszkaniach w blokach. Zdarza się, że ich metraż jest na tyle mały, że trudno sobie w nim wyobrazić w pełni funkcjonalną łazienkę. Zastanawiamy się, jak pomieścić wszystkie sanitaria i jeszcze dodatkowo zadbać o wizualny aspekt wnętrza. Dodatkowo zależy Ci na wannie w łazience i pralce, której nie możesz ustawić w innym pomieszczeniu. Pomimo niewielkiego metrażu bardzo często udaje się pomieścić wszystko, czego potrzebujemy i jeszcze spełnić swoje oczekiwania dotyczące wyglądu wnętrza.

W jasnych kolorach dla optycznego powiększenia

Najpierw należy zadbać o podstawy, czyli ściany i podłogi w łazience. Do ich pokrycia wybieramy najczęściej płytki łazienkowe, ponieważ są one odporne na wilgoć i bezpośredni kontakt z wodą, a także uszkodzenia mechaniczne wywołane częstą i intensywną eksploatacją. Tym razem stawiamy na jasne barwy, które optycznie powiększają wnętrze. Na ścianach mogą pojawić się wielkoformatowe płytki w kolorze jasnego kamienia, które dodatkowo zaakcentują elegancki charakter wnętrza. Wśród najmodniejszych rozwiązań w ostatnich sezonach są też prostokątne płytki typu metro, które nawiązują do stylu angielskiego i nowojorskiego. Jasna może być też szarość, np. w wersji płytek inspirowanych surowym betonem. Nie zapominajmy o beżowym patchworku oraz jasnej, pastelowej mozaice. W przypadku podłogi możemy zdecydować się na jasny odcień drewna lub wielki format écru płytek. Z płytek możemy też wykonać obudowę dla wanny, dzięki czemu powstanie spójna stylizacja.

Wanna w dobrym kształcie i rozmiarze

Rezygnujemy z prysznica zajmującego mniej miejsca i stawiamy na wannę, którą czasem trudno jest umieścić w małej łazience. Kiedyś wybór był ograniczony, mogliśmy jedynie skorzystać z wanny w standardowym rozmiarze i kwadratowym kształcie. Potrzebowaliśmy więc odpowiednio długiej ściany, aby zmieścić wannę w łazience. Dzisiaj wanny mają różne kształty i rozmiary, pozwalające na idealne ich dopasowanie do wnętrza. W małych pomieszczeniach świetnie sprawdzają się wanny asymetryczne, czyli o bokach różnej długości. Są to wanny narożne, dzięki czemu łatwo zagospodarujemy całą przestrzeń. Nad krótszym bokiem możemy zamontować umywalkę, co pozwoli nam zaoszczędzić jeszcze więcej miejsca. Jeżeli decydujemy się na wannę prostokątną, to warto jest skorzystać z panelu meblowego do jej obudowy. W ten sposób zyskujemy dodatkowe miejsce do przechowywania.

Pralka sprytnie ukryta

W małej łazience musi znaleźć się też pralka, na którą zazwyczaj brakuje miejsca. Jeżeli decydujemy się na umywalkę nablatową, to pralkę możemy umieścić pod blatem. W łazience znajdzie się miejsce na wysoką zabudowę? W takim razie pralkę ukryj w szafce w jej dolnym obszarze, podczas gdy górny przeznaczysz na kosmetyki, detergenty lub ręczniki. Zamykając pralkę w szafce, łatwiej jest nam stworzyć minimalistyczne i nowoczesne wnętrze, szczególnie jeżeli decydujemy się na fronty w jasnym kolorze i o połyskującym wykończeniu.

Wanna w małej łazience nie musi być niespełnionym marzeniem. Dobrze zaplanowana przestrzeń oraz dopasowane pod względem rozmiarów elementy pozwalają na zaaranżowanie w pełni funkcjonalnego pomieszczenia z wygodną wanną, ale też pralką i wszystkimi niezbędnymi urządzeniami.