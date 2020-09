Jak rzetelnie mierzyć skuteczność działań promocyjnych w internecie? Kanały Google wyróżniają wysoką przejrzystością

Każda akcja wywołuje reakcję – tylko że w branży marketingu cała kwestia proporcji poszczególnych sił i zasięgów jest dalece bardziej złożona, niż w fizyce. Ekstremalnie rzadko zdarza się sytuacja, w której budżet zwróci się w stosunku jeden do jednego. Poza tym wyjście na okrągłe zero nie usatysfakcjonuje żadnej firmy. Im wyższa stopa zwrotu, tym lepiej. Tylko jak rozpoznać, które spośród podejmowanych równolegle akcji w sieci przyniosły zysk i warto je kontynuować, a które lepiej wstrzymać i ograniczyć straty?

System Google Ads daje reklamodawcom dostęp do niezwykle szczegółowych danych o każdej kampanii

Błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi. Co jednak nie znaczy, że warto iść w zaparte, jeżeli rezultaty mocno odbiegają in minus od wcześniejszych oczekiwań i założeń. Aczkolwiek najpierw należy zerknąć w twarde dane, pokazujące które obszary wymagają weryfikacji początkowych założeń. Bez tego typu rzetelnych informacji realizacja całej strategii byłaby błądzeniem po omacku. Eksperci z agencji marketingu internetowego ESEO zwracają uwagę na to, że sam wgląd do statystyk to dopiero początek. Potrzeba jeszcze umiejętności trafnego ich interpretowania, dostrzegania nie zawsze oczywistych prawidłowości oraz wyciągania wniosków na przyszłość. Google nie bez powodu wdrożyło wielostopniowy proces certyfikacji specjalistów, którzy w imieniu różnych podmiotów prowadzą kampanie reklamowe w wyszukiwarce. Ustawienie podstawowych parametrów w panelu usługi Ads jest jeszcze stosunkowo proste, ale bez pogłębionej wiedzy łatwo wpaść w pułapkę bezwartościowych kliknięć. Analizując dane pod właściwym kątem można sprawić, że reklamy będą pokazywać się tylko potencjalnym klientom.

W pełni profesjonalne agencje SEO mają do dyspozycji profesjonalne narzędzia do monitoringu pozycji w wyszukiwarce

Nieco inaczej mają się sprawy z wynikami organicznymi. Oficjalnie Google nie pozwala sprawdzić, które miejsce w rankingu na określoną frazę zajmuje dana witryna internetowa. Zwłaszcza, że do pewnego stopnia wyniki są za każdym razem inne, to znaczy dopasowywane do wszystkich użytkowników z osobna. Specjaliści zajmujący się Search Engine Optimization korzystają jednak z zewnętrznego softu, który poprzez „testowanie” reakcji wyszukiwarki jest w stanie precyzyjnie oszacować pozycję domeny. Poza tym niektóre usługi Google, takie jak Search Console czy Analytics, zawierają bezcenne dla pozycjonera wiadomości na temat stanu technicznego strony internetowej. Przeprowadzając kompleksowy, wykorzystujący bogaty zestaw oprogramowania audyt SEO można opracować dokładną strategię przyszłych działań, ułożyć priorytetowe zadania w optymalnej kolejności. Według takiego modelu pracują najlepsze agencje e-marketingu, których klienci osiągają znakomite wyniki dzięki profesjonalnej promocji w sieci.