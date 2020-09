Obecnie pozycjonowanie stron internetowych nie jest już jednym ze sposobów na rozwój firmy, na który decydują się bardziej ekscentryczni czy nowatorscy właściciele skłonni do eksperymentów. Badania z zakresu marketingu i zachowań konsumenckich w internecie jasno pokazują, że jest to najskuteczniejszy sposób, aby pozyskać nowych klientów, ugruntować jej pozycję na rynku oraz kształtować pozytywny wizerunek. Właśnie dlatego pozycjonowanie w Google jest już standardem, a właściciele, którzy tego nie robią, tracą podwójnie. Zanim jednak zdecydujemy się na pozycjonowanie strony www swojej firmy, warto dowiedzieć się o nim nieco więcej, aby dokładnie wiedzieć, jaka będzie strategia, działanie oraz najważniejsze cele. Jest to kluczowe, aby wiedzieć na czym się ono opiera i zrozumieć przynajmniej podstawowe mechanizmy. Zaprosiliśmy do współpracy ekspertów z agencji marketingu online BrandBay.pl z Krakowa, która posiada wieloletnie doświadczenie w tego typu działaniach. Zatem jak pozycjonować stronę internetową? Co ma wpływ na efekt końcowy? Czy można samodzielnie prowadzić działania z zakresu SEO?

Pozycjonowanie stron internetowych – najważniejsze informacje

Na początku warto przypomnieć, że pozycjonowanie w Google to różnego rodzaju działania, które dążą do tego, aby strona internetowa danej firmy ukazała się na maksymalnie wysokich pozycjach w wynikach wyszukiwania, w odpowiedzi na wpisywane przez użytkowników konkretne hasła kluczowe. To algorytm sprawia, żeby wpisując w wyszukiwarkę „pozycjonowanie stron internetowych” nie pokazały nam się salony fryzjerskie czy sklepy z obuwiem. Decyduje również o kolejności wyników, która jest tutaj kluczowa.

– Pozycjonowanie strony www jest bardzo ważne, ponieważ im wyżej wyświetli się ona użytkownikom, tym większe szanse na to, że ktoś zwróci na nią uwagę i kliknie. Wtedy dopiero ma szansę na to, żeby zapoznać się z daną firmą, jej ofertą i innymi, interesującymi informacjami. Dzięki temu użytkownicy mogą w danej chwili lub też w przyszłości zakupić produkty lub usługi tej firmy. Pozycjonowanie stron internetowych pozwala więc na odpowiednią i jakościową promocję w odróżnieniu od klasycznych reklam, na które użytkownicy już prawie w ogóle nie zwracają uwagi – tłumaczą eksperci z agencji marketingu internetowego BrandBay.pl.

Jak pozycjonować stronę internetową, czyli co decyduje o kolejności wyników

Algorytm Google, który ustala kolejność wyników wyszukiwania na konkretne frazy kluczowe, nie jest znany. Warto jednak wiedzieć, że na podstawie dotychczasowych działań ekspertów można wyciągnąć pewne wnioski, które stanowią cenne wskazówki co do tego, jak pozycjonować stronę internetową. Ważne jest to, aby była ona użyteczna i przyjazna zarówno ludziom, jak i wyszukiwarce Google.

W pierwszym przypadku mowa o tym, aby strona była intuicyjna, odpowiednio nawigowała użytkowników i była stosunkowo łatwa w obsłudze. Jednak kluczowe jest to, aby każda podstrona posiadała odpowiedni opis (tekst) i może zdjęcia, aby posiadała ważne i użyteczne informacje związane z firmą oraz jej ofertą, a także, aby prowadziła własny blog.

Natomiast z punktu widzenia wyszukiwarki bardzo ważna będzie właśnie obecność i nasycenie fraz kluczowych na stronie, które stanowią pewnego rodzaju nawigację po niej. Z pewnością brana pod uwagę jest również szybkość ładowania się strony na każdym możliwym urządzeniu oraz linkowanie zewnętrzne, czyli odniesienia na innych stronach. Między innymi na takich czynnikach opiera się pozycjonowanie w Google.

Pozycjonowanie strony www – co możemy zrobić samodzielnie?

Jeśli już mniej więcej wiemy, jak pozycjonować stronę internetową, warto zastanowić się, co możemy w związku z tym poprawić. Na pewno powinniśmy zadbać o to, aby znalazła się na niej jakościowa, oryginalna i związana z działalnością firmy treść, czyli jej historia, opisy kategorii i produktów, ciekawy blog. Możemy także przyłożyć się do tego, aby nasza strona była poprawnie stworzona i rozbudowana przez specjalistów. Jeśli jednak chcemy, aby pozycjonowanie w Google przyniosło bardzo korzystne rezultaty, powinniśmy poprosić o pomoc sprawdzoną agencję marketingu online.