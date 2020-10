Huta spłaci swoich pracowników

We wrześniu br. Komitet Społeczny ds. pomocy poszkodowanym w związku z zaprzestaniem działalności Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Huty Stalowa Wola, wystąpił do kilku spółek dawnej HSW o finansowe wsparcie, by mógł zwrócić poszkodowanym jak najwięcej z ich wkładów do MPKZP. Deklarację wsparcia złożyła wcześniej sama Huta Stalowa Wola. – Podtrzymuję zapewnienie, że w całości pokryjemy należności poszkodowanych pracowników HSW – mówi „Sztafecie” obecny prezes tej spółki, Bartłomiej Zając. Inne firmy, a niektóre to dziś prywatne podmioty, nie złożyły dotąd takich deklaracji. Na specjalnym koncie Komitetu nie ma więc na razie ani złotówki.

Przypomnijmy: według ustaleń Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli, problemy z niedoborami w MPKZP zaczęły się już w latach 2000-2004. W tym okresie, w wyniku kryzysu gospodarczego upadło wiele spółek-córek Huty Stalowa Wola. Zbankrutował wówczas m.in.: HSW Zakład Remontów Hutniczych, HSW Zakład Odlewniczy, HSW Zakład Urządzeń Technologicznych, HSW Zakład Ciągarnia, HSW Zakład Narzędziownia czy HSW Odlewnia…

Więcej na ten temat przeczytasz w papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 43 (22.10.2020)