Hondzie trzeba więcej koni…

Po inauguracyjnym pierwszym w tym roku wyścigu Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski – 23. Grand Prix Sopot–Gdynia, rozegrano kolejne rundy (3 i 4) podczas Todos Cena Slovakia, na trasie Pezinok–Baba koło Bratysławy.

Na starcie stanął stalowowolski kierowca wyścigowy, Krzysztof Faraś w Hondzie Civic Type R, zaszergowanej według nowych regulaminów w klasie 5 b.

– W Sopocie miałem ogromne problemy ze skręcaniem. Po powrocie poprawiliśmy kilka rzeczy i teraz auto spisywało się już bez zarzutu. Mogłem normalnie hamować, skręcać, czułem pod kołami drogę – mówi Krzysztof Faraś. – Trasa na Słowacji, przepiękna. Szybka i zarazem trudna technicznie – z miejscami, które wymagają odważnego podejścia. Drugiego dnia uzyskałem w swojej klasie piąty czas i jestem z siebie zadowolony. Lepiej będzie tylko wtedy, kiedy zrobię silnik. Kiedy dołożę mu koni. Mój jest dużo słabszy od konkurencji. Co z tego, że auto spisywało się dobrze, że ja technicznie jechałem dobrze, że nie popełniłem żadnego błędu, jak nie miałem już czym depnąć. Tylko ten, kto wie, co to jest sport motorowy, może mnie zrozumieć. Po prostu, bardzo chciałem, ryzykowałem na maksa, ale szybciej się nie dało. Po Słowacji wiem, że jeżeli będę dysponował sprzętem porównywalnym do rywali, to w każdym z wyścigów mogę walczyć o jak najwyższe pozycje.

Teraz czeka stalowowolanina start w Korczynie koło Krosna. 18 września rozpoczną się tam finałowe zmagania, 5. i 6. runda Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski, organizowane przez Automobilklub Małopolski Krosno – 17. Wyścig Górski Prządki – Valvoline. Podobnie jak podczas wyścigu Pezinska Baba, będą to rundy mistrzostw Polski i mistrzostw Słowacji. Po nich Faraś zamierza jeszcze wziąć udział w jednym z wyścigów na Słowacji.

