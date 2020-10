Grand Prix Stalowej Woli Dzieci i Senior Cup

W sobotę w stalowowolskiej hali tenisowej został rozegrany turniej Grand Prix Stalowej Woli Dzieci i Młodzieży, a dzień później turniej Senior Cup.

Do turnieju dziecięcego zgłosiło się dziewięciu zawodników, którzy zostali podzieleni na trzy grupy. Do fazy finałowej awansowali ich zwycięzcy. Ostatecznym triumfatorem został Karol Krawczyk, miejsce drugie zajął Aleks Karapetyan, a trzeci był Szymon Kłosowski.

W turnieju Senior Cup wystąpiło 14 zawodników: 9 w kategorii 50+ oraz 5 w kategorii 65+.

Rywalizację wśród młodszych roczników wygrał Robert Stępień, który w finale pokonał Pawła Garnuszka 6:2, 6:1. W półfinałach Stępień okazał się lepszy od Jarosława Ozgi, wygrywając 6:1, 6:0, natomiast Garnuszek wyeliminował po tie-breaku, Mirosława Furmana 2:6, 6:1, 10:1.

W kategorii 65+ (jedna pięcioosobowa grupa, mecze „każdy z każdym”, do jednego wygranego seta) pierwsze miejsce zajął z kompletem czterech zwycięstw Marian Mocoń. W pierwszej grze pokonał Andrzeja Zagórowskiego 6:3, w drugim Mieczysława Pęzioła 6:2, następnie Antoniego Mysiora 6:2 i Remigiusza Pielacha 6:4. Drugie miejsca zajął Pęzioł, który wygrał z Zagórowskim 6:1, Mysiorem 6:1 i Pielachem 6:4. Trzeci był Pielach – pokonał Zagórowskiego 6:0 i Mysiora 6:4.

