Golarka do ubrań – przywróć drugie życie swoim zmechaconym ubraniom

Twój ulubiony sweter najlepsze lata ma za sobą? Nie musisz go wyrzucać! Wystarczy, że użyjesz golarki do ubrań, a w kilka chwil będzie wyglądał jak nowy.

Golarka do ubrań – dlaczego warto ją mieć?

Choćby dlatego, że golarka nie kosztuje wiele, a za niektóre ubrania płacimy naprawdę dużo i żal je wyrzucać. Dzięki niej uratujemy ulubiony sweter, wełnianą marynarkę, a nawet grubsze rajstopy. W dobie coraz siniej rozwijającego się ruchu zero waste (zero marnowania, zero śmieci) umiejętność odświeżania ubrań jest tak samo obowiązkowa, jak umiejętność czytania i pisania.

Które ubrania najszybciej się mechacą?

Wełna i wszystkie tkaniny dzianinowe są niemal z natury narażone na mechacenie się. Dlatego właśnie zaleca się pranie swetrów ręcznie, przez delikatne ugniatanie, bez pocierania. Pocieranie to wróg swetrów i najlepszy sposób na stworzenie brzydkich kłaczków albo kuleczek. Kuleczki te są zawsze wyraźnie widoczne. Często też to na nich najpierw osiada brud.

Zmechacenia najszybciej pojawiają się na rękawach i ściągaczach, ale w niedługim czasie obejmują całą sztukę odzieży.

Niektóre tkaniny, które teoretycznie nie powinny się mechacić, robią to dlatego, że są niskiej jakości. Dotyczy to między innymi ubrań uszytych z bawełny słabego gatunku.

Jaka powinna być idealna golarka do ubrań?

Na pewno powinna dobrze i dokładnie czyścić ubrania. To podstawa – z wybranego sprzętu musimy być zadowoleni. Z bardziej praktycznych aspektów warto sprawdzić, czy:

– golarka posiada przezroczysty zbiornik na kłaczki – warto mieć możliwość kontroli zapełnienia zbiornika, bo kiedy kłaczki przestaną się mieścić, golarka przestanie być skuteczna;

– golarka jest uniwersalna, tzn, czy ma więcej niż jedną nakładkę regulującą wysokość powierzchni tnącej. To dzięki nim można czyścić różne tkaniny, nie tylko swetry. Lepszą opcją jest golarka, którą w razie potrzeby możemy odświeżyć zarówno wełniane swetry, jak i skarpetki;

– czy golarka ma zabezpieczenie przed uruchomieniem, gdy osłona noży nie jest założona. To bardzo ważne, bo przypadkowe uruchomienie niezabezpieczonych noży mogłoby oznaczać pokaleczenie palców lub całych dłoni.

– czy golarka jest wygodna – to nie kwestia kaprysu, ale komfortu użytkowania. Jeśli golarka dobrze leży w dłoni, odświeżanie ubrań pójdzie dużo sprawniej;

– czy używanie golarki jest skomplikowane – w praktyce nie powinno tak być, golarkę trzeba po prostu włączyć i powoli przesuwać po tkaninie. Inne opcje należy odrzucić;

– czy golarkę można łatwo wyczyścić – jeśli nie da się tego zrobić w kilka minut, trzeba poszukać innej golarki.



Różne rodzaje zasilania golarek – które będzie najlepsze?

Golarka może być zasilana w następujący sposób:



– bateryjnie,

– akumulatorowo,

– sieciowo,

– sieciowo-akumulatorowo.



I właśnie ten ostatni sposób wydaje się najlepszy. Podłączona do prądu golarka będzie pracowała równomiernie przez cały czas, a jeśli zechcemy użyć jej tam, gdzie nie ma stałego źródła prądu (np. na szybko w toalecie), skorzystamy z zasilania akumulatorowego. Golarka, która ma tylko zasilanie sieciowe, jest niepraktyczna, nie można jej nigdzie ze sobą zabrać. Z kolei golarka zasilana bateryjnie naraża nas na koszty, bo baterie trzeba dość często wymieniać.



