Franciszkanie zapraszają na 15. Zimowe Spotkanie Młodych

Zimowe Franciszkańskie Spotkanie Młodych zwykle jest okazją do odwiedzenia pięknego zakątka, jakim jest Kalwaria Pacławska. Jest też okazją do zweryfikowania, czy letni FSM przyniósł jakieś owoce. W tym roku 15. Spotkanie odbędzie się w formie online, formule znanej sprzed pół roku.

15. Zimowe Franciszkańskie Spotkanie Młodych odbędzie się w terminie 11-13 stycznia 2021 roku w formie wydarzenia online na Facebooku. Hasłem tegorocznego Spotkania jest „Schronienie”, co ma zaprosić uczestników do zauważenia bezpiecznej przystani po roku wielu zmian i niewiadomych.

– Ciemno, zimno i do domu daleko – tak można by określić czas życia człowieka na ziemi. W taki sposób nie raz widzimy nasze dni. Właśnie dlatego na początku nowego roku chcemy poszukiwać miejsca spokojnego – takiego, które jeszcze bardziej da nam poznać Boga jako zatroskanego o nas Ojca. Chcemy szukać tego, co On przygotował dla nas na czas „zimowej”, a więc trudnej wędrówki. Będziemy wyglądać dostępnych dla nas bezpiecznych miejsc i chwil oraz relacji. – komentuje o. Piotr Kantorski OFMConv, odpowiedzialny za tegoroczną zimową edycję FSM-u.

Program Spotkania jest dostosowany do uczestników. Punkty programu oraz ich ilość daje przestrzeń do tego, by nie tylko słuchać, ale i przemyśleć usłyszane treści np. na spacerze. Prócz konferencji z gośćmi ze środowiska świeckiego i franciszkańskiego, odbiorcy zaproszeni są do wspólnej modlitwy, grup dzielenia oraz uwielbień.

15. Zimowy FSM jest bezpłatny oraz ogólnodostępny. Każdy punt programu będzie transmitowany na żywo na fanpage’u Franciszkańskiego Spotkania Młodych.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy plan Spotkania:

11 stycznia 2021 (poniedziałek)

11.00 – powitanie na rozpoczęcie

11.05 – modlitwa na początek Spotkania

11.15 – konferencja pt. On moim schronieniem (na trzy franciszkańskie głosy)

11.45 – praca indywidualna na podstawie konferencji (a po niej chwila przerwy do czasu kolejnego punktu)

12.30 – Liturgia Godzin (Modlitwa w ciągu dnia) z wprowadzeniem Czas na obiad i odpoczynek

15.00 – Koronka + integracja

Chwila oddechu

Wieczór – Msza święta w Twoim kościele parafialnym lub poprzez transmisję o godz. 19.00

(z Bazyliki św. Franciszka z Asyżu w Krakowie).

12 stycznia 2021 (wtorek)

11.00 – modlitwa na początek dnia

11.20 – konferencja pt. Twierdza rodzinna (w opowieści rodziny)

11.45 – dzielenie treścią konferencji w grupkach

12.30-12.40 – przerwa

12.40 – Liturgia Godzin (Modlitwa w ciągu dnia)

Czas na obiad i odpoczynek

15.00 – Koronka + koncert zespołu Fioretti

Chwila oddechu

19.00 – live na TikToku

13 stycznia 2021 (środa)

11.00 – Różańcowe przedpołudnie

11.30 – konferencja pt. Kościół niepokonany (doświadczenie wspólnoty Kościoła)

12.00 – dzielenie treścią konferencji w grupkach

12.45 – Liturgia Godzin (Modlitwa w ciągu dnia)

Czas na obiad i odpoczynek

15.00 – Koronka + Q&A z Franciszkanami Chwila oddechu

19.00 – uwielbienie na zakończenie