Floras i Nalepa w pierwszej dziesiątce I Grand Prix Polski

Dwóch wychowanków UKS Gim-Tim 5 Stalowa Wola znalazło się w ścisłej czołówce I Grand Prix Polski Seniorów w tenisie stołowym. Robert Floras, obecnie TTS Polonia Bytom pokonał w fazie grupowej: Antoniego Witkowskiego (Nowy Dwór Mazowiecki) 3:1, Artura Białka (BISTS Bielsko Biała) 3:0, Szymona Kolasę (AZS Politechnika Rzeszów) 3:2 i Michała Małachowskiego (Energia KTS Toruń 3:0) i z pierwszego miejsca w grupie awansował do najlepszej szesnastki. W kolejnej fazie pokonał Igora Misztala (Gorzovia Gorzów Wielkopolski) 4:1, Tomasza Kotowskiego (Energia KTS Toruń) 4:2, a w grze o finał, przegrał z Tomaszem Lewandowskim (AZS Politechnika Rzeszów) 1:4 i zajął ostatecznie trzecie miejsce.

Drugi wychowanek stalowowolskiej trenerki Jadwigi Jankiewicz, Kamil Nalepa (ZKS Zielona Góra) pokonał Adama Dosza (Pogoń Lębork) 3:1, Mateusza Ufnala (Gwiazda Bydgoszcz) 3:0, Michała Galasa (LZS Kujakowice) 3:1 i Krzysztofa Marcinowskiego (UKS Olesno) 3:1 i podobnie, jak Robert Floras, zajął pierwsze miejsce w grupie i awansował do fazy finałowej. W grze o awans do pierwszej ósemki, uległ późniejszemu zwycięzcy, Tomaszowi Lewandowskiemu 1:4. W ostatnim pojedynku pokonał Marco Gollę (Olimpia Unia Grudziądz) 3:0 i został sklasyfikowany na miejscu 9-12.

