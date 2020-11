Finał prac przy przebudowie parkingu przy MOSiR w przyszłym roku

Modernizacja parkingu przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli miała mieć swój finał końcem 2020 roku. Ze względu na napotkane przez wykonawcę problemy dotyczące infrastruktury ziemnej zadanie będzie realizowane także w roku przyszłym.

– W związku z szerokim zakresem prac, jego złożonym charakterem oraz ujawnianiem przez wykonawcę podczas wykonywania wykopów kolejnych kolizji z występującymi w gruncie instalacjami niezinwentaryzowanymi bądź błędnie naniesionymi, jak np. stare nieczynne instalacje zasilające obiekt w ciepło, okablowanie elektryczne, kanały wentylacyjne, komory, instalacje teletechniczne, jest on zmuszony do sprawdzania, czy dana instalacja jest czynna, czy też można ją bezpiecznie usunąć. W przypadku instalacji czynnych wykonawca jest zmuszony do zmian w pierwotnej dokumentacji projektowej, a tym samym w harmonogramie prac. Ponadto na regularnie odbywających się radach budowy wykonawca informuje o trudnościach związanych z zakupem i terminami dostarczania materiałów niezbędnych do prowadzenia prac od producentów. Związane jest to z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, która ma wpływ na realizację usług i zatrudnienie – wyjaśnia Robert Nowak, dyrektor MOSiR.

Część robót ziemno-montażowych została już wykonana. Obecnie prowadzone są prace związane z instalacją kanalizacji deszczowej. Harmonogram prac jest w trakcie zmian. Jego ostateczną wersję wykonawca przedstawi w pierwszej połowie grudnia bieżącego roku.