Fidziukiewicz uratował Szydełkę

W doliczonym czasie gry, Michał Fidziukiewicz zapewnił Stali Stalowa Wola zwycięstwo nad Podlasiem Biała Podlaska i uratował posadę trenerowi Szymonowi Szydełko.

Przed meczem zarząd Stali PSA postawił Szydełce ultimatum: że jeżeli w dwóch najbliższych meczach zespół nie zdobędzie 6 punktów, wówczas on i jego asystent, będą musieli rozglądać się za nowa pracą. Pół zadania zostało wykonane, ale trzeba jasno sobie powiedzieć, że szkoleniowiec „Stalówki” miał w tym meczu furę szczęścia. Kiedy w 87. minucie Przemysław Skrodziuk doprowadził do wyrównania, to opiekun Stali był w tym momencie… bezrobotny. Opatrzność jednak czuwała nad nim, bo w pierwszej minucie doliczonego czasu gry, Fidziukiewicz zdecydował się na strzał z „pierwszej” z okolic narożnika pola karnego i piłka po rykoszecie znalazła się w bramce.

Stal od początku miała przewagę w tym meczu, w porównaniu z poprzednimi meczami, stwarzała sobie klarowne sytuacje strzeleckie, jednak marnował je. W pierwszej połowie znakomitych okazji nie wykorzystali; Piotr Mroziński – po raz pierwszy chyba w życiu zagrał ten piłkarz w… ataku – oraz Rafał Surmiak.

Stal objęła prowadzenie w 20. minucie gry. Po dośrodkowaniu Mrozińskiego z rzutu wolnego, celnie do bramki Podlasia uderzył Adam Waszkiewicz. Chwilę później Podlasie wyrównało. Po składnej akcji, przy bierności naszych obrońców, pokonał Siudak z bliskiej odległości, Tomasz Chmielewski.

Stal nie przejęła się utratą bramki, wciąż atakowała i przed ponowne prowadzenie dał jej Michał Fidziukiewicz, który popisał się bardzo ładnym uderzeniem z półobrotu z 13-14 metrów, po wrzutce Mrozińskiego.

W drugiej połowie Stal nadal przeważał, ale grała dużo bardziej „oszczędnie” z przodu, ale i tak kilka razy zakotłowało pod bramką Krasowskiego. Raz po strzale z 16 metrów Surmiaka piłka odbiła się od spojenia słupka z poprzeczką. Raz bramkarz Podlasia świetnie interweniował, wybijając piłkę na rzut rożny, po mocnym strzale Zmorzyńskiego, a innym razem obronił uderzenie Jopka, który przeprowadził po prawej stronie, indywidualną, chyba najlepszą akcję tego spotkania, zakończoną mocnym strzałem z boku „szesnastki”.

W końcówce meczu goście coraz śmielej poczynali sobie na połowie Stali – zejście z placu gry Zmorzyńskiego i Surmiaka odbiło się negatywnie na grze naszego zespołu w środkowej strefie boiska – i trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry, doprowadzili do wyrównania. I tym razem nie popisała się defensywa „Stalówki”. Ale na szczęście, o czym wyżej, miała Stal z przodu „Fidziego”…

Stal Stalowa Wola – Podlasie Biała Podlaska 3:2 (2:1)

1-0 (20), 1-1 Chmielewski (26), 2-1 Fidziukiewicz (41), 2-2 Skrodziuk (87), 3-2 Fidziukiewicz (90)

Stal: Siudak – Waszkiewicz (80 Mistrzyk), Witasik, Jarosz – Zięba, Jopek, Zmorzyński (80 Sobotka), Surmiak (76 Stelmach), Khorolskyi – Mroziński, Fidziukiewicz (90 Stępniowski).

Podlasie: Krasowski – Szabaciuk, Nieścieruk, Chmielewski, Dmitruk, Zabielski (46. Martynek), Kocioł, Kosieradzki, Skrodziuk, Andrzejuk, Mierzwiński (80 Jemioł).

Sędziował Albert Bińkowski (Kielce). Żółta kartka Jarosz. Widzów 400.