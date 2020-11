Festiwal „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” wraca do Stalowej Woli! Koncerty online

Po 40 latach nieobecności Festiwal „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” w Stalowej Woli zostaje reaktywowany. Chociaż z powodu pandemii zaplanowane wydarzenia będą miały okrojony charakter, na jego uczestników i tak czeka sporo atrakcji. W dniach 27 – 28 listopada odbędą się 3 arcyciekawe koncerty online, a w ramach Festiwalu organizowany jest też m.in. konkurs kompozytorski.

Co zobaczymy i usłyszymy podczas Festiwalu?

Zgodnie z początkowym planem w ramach wydarzenia kulturalnego w Stalowej Woli odbyć się miały 4 festiwalowe dni wypełnione nie tylko koncertami, ale też warsztatami i imprezami towarzyszącymi. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała organizatorom plany i część wydarzeń musiała zostać odwołana lub zmodyfikowana. Przede wszystkim koncerty muszą zostać zrealizowane bez udziału publiczności, jednak organizator zadbał o to, by były transmitowane na żywo przez internet. Udało się też przeprowadzić konkurs kompozytorski „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu 2.0” – prawykonanie zwycięskich utworów odbędzie się na zakończenie Festiwalu. Lista laureatów konkursu i opis występujących artystów znajduje się w artykule w serwisie Wygranaonline.com.

W programie imprezy są następujące koncerty:

„Ostatni Recital” – Zygmunt Krauze, 27.11.2020 r. (piątek), godz. 17:00,

„Comfort Zone” – proMODERN, 27.11.2020 r. (sobota), godz. 20:00,

„Finał Konkursu kompozytorskiego” wraz z rejestracją – Spółdzielnia Muzyczna contemporary ensemble, Ewa Strusińska – dyrygent, 28.11.2020 r. (sobota), godz. 20:00.

Transmisje z koncertów udostępnione będą bezpłatnie. Szczegółowe informacje na temat Festiwalu znajdują się na stronie internetowej wydarzenia. Warto także śledzić profil Festiwalu na Facebooku, gdzie publikowane są wszelkie aktualności. Znajdziemy tu np. „Pocztówki dźwiękowe ze Stalowej Woli”, które zostały nagrane podczas sierpniowych warsztatów realizowanych w ramach Festiwalu.

Organizatorem wydarzenia jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Festiwal „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” w Stalowej Woli dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Historia i teraźniejszość Festiwalu

Festiwal „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” odbywał się w Stalowej Woli w latach 1975 – 1980, gromadząc wokół siebie młodych ludzi wyczulonych na piękno muzyki. Jak się okazuje, wydarzenie miało duże znaczenie nie tylko dla lokalnej młodzieży, ale też dla młodej twórczości kompozytorskiej w całej Polsce. Festiwal miał bezpośredni wpływ na stworzenie młodego pokolenia kompozytorów, które ochrzczone zostało mianem „Pokolenia Stalowej Woli”. Jego kluczowe postacie to Eugeniusz Knapik, Andrzej Krzanowski, Aleksander Lasoń i Paweł Szymański.

Dlatego też po tak długim okresie czasu Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli postanowił pokazać, jaki wpływ na muzykę w Polsce i poza nią mają artyści uczestniczący w Festiwalu lata temu oraz muzycy wywodzący się ze Stalowej Woli. W związku z tym zaproszenie do udziału w nowej odsłonie Festiwalu, czyli „Festiwalu MMMM 2.0” otrzymali muzycy: Ewa Strusińska, Marcin Albert Steczkowski i Aleksandra Kopp i kompozytorzy: Eugeniusz Knapik i Aleksander Lasoń. Za stronę graficzną przedsięwzięcia odpowiada Kuba Woynarowski, kurator niezależny, designer, ilustrator, twórca komiksów, artbooków, atlasów wizualnych, filmów oraz instalacji artystycznych.