Faraś gotowy do startu w Korczynie

66 kierowców widnieje na liście startowej 17. Wyścigu Górskiego Prządki Valvoline (19-20 września), bedącej 5. i 6. rundą Gósrskich Samochodowych Mistrzostw Polski. W klasie 5b pojedzie swoja Hondą Civic a numerem 44 – Krzysztof Faraś ze Stalowej Woli.

Na liczącej 4540 m trasie Korczyna – Czarnorzeki zostaną rozegrane finałowe Rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. W niedzielę poznamy więc mistrza Polski. Zawody będą także rundami PAV MSR – Mistrzostw Słowacji. Organizatorem wyścigu jest Automobilklub Małopolski w Krośnie.

– Chcę pojechać szybciej niż ostatnio na Słowacji – mówi Krzysztof Faraś. – Popracowaliśmy trochę nad mocą silnika, dodaliśmy i zmieniliśmy kilka rzeczy i jadą do Korczyny powalczyć o jak najlepsze czasy. Trasa jest trudna, bardzo szybka i zdaję sobie sprawę, jak duże czeka mnie wyzwanie, no ale to są przecież mistrzostwa Polski, a nie zabawa w kierowcę.

