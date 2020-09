Dwa konkursy w MBP: plastyczny i poetycki

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli ogłosiła dwa konkursy. Pierwszy z nich to XX edycja konkursu poetyckiego „Moja Mała Ojczyzna” pod hasłem „Godziny przy piórze”. W tym przypadku prace można składać do 2 października. Drugi zaś to XXV edycję konkursu „Ekslibris” pod hasłem: „Magiczne miejsca powiatu stalowowolskiego”. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 15 października.

Konkurs literacki przeznaczony jest dla młodych twórców powiatu stalowowolskiego i przebiega w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych (I kategoria), uczniowie szkół średnich (II kategoria). Konkurs organizowany jest przez MBP wspólnie z LO im. KEN i starostwem powiatowym w Stalowej Woli.

Do udziału w konkursie na ekslibris okolicznościowy pod hasłem „Magiczne miejsca powiatu stalowowolskiego” MBP wraz ze stalowowolskim starostwem powiatowym zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu stalowowolskiego.

Szczegółowe informacje na temat konkursów można znaleźć na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli w zakładce “konkursy”. https://biblioteka.stalowawola.pl/aktualnosci/konkursy