Dołóż swoją cegiełkę i pomóż zbudować hospicjum w Jarocinie

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Rehabilitacji Społecznej „Bo mogę!” chce zbudować w Jarocinie w powiecie niżańskim Hospicjum dla Dorosłych. – Będzie to miejsce obejmujące godną opieką osoby umierające, będące w ostatniej fazie życia i cierpiące z powodu chorób przewlekłych – mówi Piotr Sekulski, prezes stowarzyszenia. Do rozpoczęcia budowy konieczne są fundusze, te stowarzyszenie zbiera poprzez kwesty, wpłaty na konto, a teraz także portal zrzutka.pl. Pierwsze zebrane pieniądze chce przeznaczyć na opracowaniem szczegółowego kosztorysu oraz projektu budowy.

– Panująca epidemia znacznie utrudniła nam działania na rzecz tego wielkiego dzieła, jednak się nie poddajemy. W sierpniu rozpoczęliśmy kampanię hospicyjną pod hasłem „Jesteś ważny do ostatniej chwili życia”. Jak dotąd udało nam się zorganizować kwesty do puszek na rzecz tworzonego hospicjum, opowiedzieć czym w swej istocie jest to szczególne miejsce lokalnej społeczności, zdobyć wielu przyjaciół tego dzieła. Dzięki przychylności mieszkańców Jarocina oraz lokalnych władz wiemy już, że będziemy mogli rozpocząć budowę właśnie na terenie gminy Jarocin – mówi prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Rehabilitacji Społecznej „Bo mogę!”. – By te plany mogły wejść w kolejny etap potrzeba jeszcze wielu funduszy. Przed nami kwestie związane z opracowaniem szczegółowego kosztorysu oraz projektu budowy. To jest właśnie cel naszej akcji na portalu zrzutka.pl. Bardzo prosimy o pomoc.

Na początek stowarzyszenie chce zebrać 20 tysięcy złotych. – Liczy się naprawdę każda złotówka, dlatego prosimy o wsparcie finansowe – dodaje Sekulski.

Stowarzyszenie „Bo mogę!” oprócz zbiórki internetowej którą można znaleźć pod adresem https://zrzutka.pl/927eff, uruchomiło też specjalny numer konta, które jest przeznaczone tylko do wpłat na rzecz hospicjum: 20 1600 1462 1878 6282 2000 0003 z dopiskiem „Dla hospicjum”. Szczegóły jak włączyć się w powstanie hospicjum są dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia www.stowarzyszeniebomoge.pl oraz na jego profilu na Facebooku.