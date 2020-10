Do urzędu w Nisku wejdziemy tylko pojedynczo

Od poniedziałku, 26 października, zmienią się zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku.

Jak informuje burmistrz Waldemar Ślusarczyk, w związku z bardzo dużą ilością zachorowań na Covid-19 w naszym regionie, od dnia 26 października osoby załatwiające sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku będą wpuszczane do budynku przy pl. Wolności 14 oraz do budynku przy ul. Kościuszki 1a, gdzie mieści się Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności, tylko pojedynczo. Drzwi wejściowe do budynków będą otwierane na dzwonek.