Dlaczego warto wdrożyć w firmie terminale płatnicze?

Terminale płatnicze można spotkać w wielu miejscach: sklepach, kawiarniach, na stacjach benzynowych czy w gabinetach kosmetycznych. Jakie są główne powody, dla których przedsiębiorcy wyposażają się w terminal płatniczy? Co zyska Twoja firma, jeżeli zdecydujesz się przyjmować płatności bezgotówkowe?

Transakcje bezgotówkowe – jak płacą polscy konsumenci?

Wybierając się na zakupy, coraz więcej klientów rezygnuje z gotówki. Potwierdzają to dane zebrane przez Narodowy Bank Polski. Przykładowo tylko w II kwartale 2020 r. w Polsce przeprowadzono 1,362 mld transakcji bezgotówkowych. Jak można przeczytać w artykule „Terminale płatnicze czy gotówka – jak wolą płacić Polacy?”, zmiany przyzwyczajeń Polaków w zakresie preferowanego sposobu płatności wynikają z różnych czynników. Dla wielu klientów istotne jest to, że płatność kartą:

Jest szybka. Wystarczy jedynie przyłożyć kartę do terminala płatniczego lub włożyć ją do czytnika i wpisać numer PIN, aby usługa lub zakupy zostały opłacone. Drugi sposób płatności w dalszym ciągu jest szybszy niż szukanie gotówki.

Jest bezpieczna. Dostawcy kart płatniczych dbają nie tylko o wygodę użytkowników, ale również o ich bezpieczeństwo. Z tego względu kartą zbliżeniową można opłacić rachunek o wysokości maksymalnie 50 zł (obecnie kwota ta została zwiększona do 100 zł ze względu na pandemię COVID-19).

Pozostawia ślad. Płatność kartą zostaje odnotowana w historii transakcji rachunku bankowego. Dzięki temu klient może w dowolnym momencie do niej wrócić. Przy składaniu reklamacji transakcja może być dowodem zakupu – wówczas nie jest potrzebny paragon.

Rosnąca z roku na rok liczba transakcji bezgotówkowych to wyraźny sygnał dla przedsiębiorców. Aby pozostać konkurencyjnym, warto zaopatrzyć się w terminal płatniczy od pep.pl i umożliwić klientom płatność bezgotówkową.

Jak terminal płatniczy wpływa na wzrost obrotów firmy?

Podstawową korzyścią płynącą z posiadania przez przedsiębiorcę terminala płatniczego jest możliwość zwiększenia przychodów. Według organizacji płatniczych firma umożliwiająca płatności bezgotówkowe może odnotować wzrost obrotów nawet o 30 proc. Dla przedsiębiorcy oznacza to możliwość dalszego rozwoju. Większy przychód pozwala np. na zakup nowego sprzętu do firmy czy otworzenie nowego punktu.

Pamiętać trzeba też o przyzwyczajeniach konsumentów. Większość z nich płacąc kartą wydaje więcej. Działa tu prosty mechanizm psychologiczny – klient nie widzi fizycznych banknotów czy monet, a to z kolei sprawia, że łatwiej mu się rozstać z pieniędzmi. Dla przedsiębiorcy ta zależność jest korzystna i przekłada się na jego miesięczny zarobek.

Rosnące zyski nie są jednak jedynym powodem, dla którego warto rozważyć udostępnienie klientom płatności kartą debetową lub kredytową – równie istotna jest przewaga konkurencyjna, którą może zdobyć przedsiębiorca. Klient przyzwyczajony do płatności bezgotówkowych mając do wyboru dwa sklepy oferujące te same produkty, wybierze ten, który umożliwi mu płatność w preferowany sposób.

Szybsza i prostsza obsługa klientów oraz bezpieczeństwo

Długa kolejka w sklepie może spowodować, że klienci pozostawią pełne koszyki zakupowe i skierują się do wyjścia. Wprowadzenie terminali płatniczych zwiększa efektywność pracy kasjerów. Mogą oni szybko zeskanować kody z produktów, a następnie przyjąć płatność kartą debetową lub płatniczą. Trwa to zaledwie sekundy. Terminal oznacza także większe bezpieczeństwo, gdyż:

Nie ma możliwości, aby kasjer pomylił się przy wydawaniu reszty. To korzyść również dla pracowników sklepu czy punktu usługowego, którzy nie muszą się martwić wystąpieniem manka.

Kasjer nie przyjmie fałszywego banknotu. To zawsze kłopot dla firmy – konieczne jest wezwanie policji i ustalanie, jak doszło do tego, że w kasie znalazł się fałszywy banknot.

Nie trzeba martwić się o transport gotówki do banku. W niewielkich firmach to szef lub wyznaczeni pracownicy muszą przetransportować pieniądze do banku. Chwila nieuwagi może spowodować, że cały utarg przepadnie.

Dzięki płatnościom bezgotówkowym można ograniczyć ryzyko napadu i kradzieży środków znajdujących się w kasie. Zyskuje na tym zarówno właściciel punktu handlowo-usługowego, jak i pracownicy, którzy w miejscu pracy mogą czuć się bezpiecznie.