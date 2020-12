Cztery „dyszki” różnicy

Piąte zwycięstwo odnieśli w rozgrywkach małopolskiej III ligi koszykarze Stali Stalowa Wola. Drużyna trenera Bogdana Pamuły pokonał w swojej hali Regis Wieliczka.

Stalowcy już w pierwszej kwarcie pokazali, kto w tym meczu będzie odgrywał główną rolę. Wygrali ją różnicą 21 punktów. W drugiej nasza drużyna przestała bronić, goście zbyt łatwo dochodzili do pozycji rzutowych i w efekcie, udało im się przed dużą przerwą zmniejszyć dystans do 12 „oczek” (44:32). Na więcej Stal już im nie pozwoliła. Po zmianie stron, nasz zespół zacieśnił szyki obronne i po pół godzinie gry, Stal prowadziła różnicą 30 punktów (67:37). W czwartej kwarcie przewaga naszej drużyna urosła do 40 pkt.

W naszym zespole zabrakło kontuzjowanego Aleksandra Jadasia. Jego rolę przejął z bardzo dobrym skutkiem, 22-letni Dominik Wyka, a dzielnie wspierał go w walce na tablicach, 17-letni Kamil Barnuś.

Kolejny mecz Stal rozegra 13 grudnia w Stalowej Woli z Jurą Basket Zabierzów.

STAL – REGIS WIELICZKA 92:52 (28:7, 16:25, 23:5, 25:15)

STAL: Wyka 19 (2×3), Barnuś 19, Tarczyński 12 (2×3), Buczek 11 (1×3), Pietras 8 (1×3), Tabor 7, Łabuda 5 (1×3), Bednarz 5 (1×3), Ziółkowski 4, Godawski 2, Barciński 1, Beck.

REGIS: Nykaza 13, Jędrzejczyk 10 (2×3), Bankowicz 6 (2×3), Fleszar 6, Ferenczak 5, Windak 3, Tylek 3, Rybicki 2, Dyngosz 2, Pisarski 2, Kłaput, Dybała.