Co z Elektrownią Stalowa Wola?

– Czy po zamknięciu dwóch bloków węglowych, a w przyszłości bloku na biomasę, zniknie szyld spółki TAURON Wytwarzanie Oddział Elektrownia Stalowa Wola? Między innymi takie pytanie skierowaliśmy do szefostwa tejże spółki w Jaworznie. Nie dostaliśmy jednoznacznej odpowiedzi. Wiadomo natomiast, że bloki węglowe zostaną wyłączone do końca 2020 r. – Blok biomasowy w Stalowej Woli działa, nie podjęliśmy żadnych decyzji dotyczących tej jednostki – odpowiada Wojciech Przepadło, zastępca prezesa ds. inwestycji w TAURON Polska Energia, spółce dominującej w Grupie Kapitałowej TAURON.

Tu jeszcze konieczne wyjaśnienie. Oddany właśnie do użytku 450-megawatowy blok gazowo-parowy to trzon spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola (po 50 proc. udziałów mają w niej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Termika oraz TAURON Wytwarzanie). Dawna Elektrownia Stalowa Wola (dwa 120-megawatowe bloki węglowe i 20-megawatowy blok na biomasę) to z kolei wspomniany oddział spółki TAURON Wytwarzanie…

