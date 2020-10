Budują zadaszenie hali sportowej z basenem w Stanach

Trwają prace przy zadaszeniu hali sportowej i pływalni przyszkolnej w Stanach w gminie Bojanów. Końcem września br. wykonawca zadania przystąpił do montażu dźwigarów łukowych z drewna klejonego. Pokrycie dachu hali i basenu będzie stanowić blacha trapezowa z powłoką antykondensacyjną.

Wykonawca deklaruje zadaszenie obiektu przed sezonem zimowym. Całość prac przebiega zgodnie z harmonogramem a termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2021 roku. W obiekcie zaprojektowano halę sportową wraz z przyszkolną pływalnią do nauki pływania, z instalacjami wewnętrznymi oraz zaplecze socjalne dobudowane do hali sportowej oraz do pływalni.

Zadanie pochłonie nieco ponad 8 mln zł, z czego 4,1 mln zł to dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.