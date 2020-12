Boże Narodzenie w kolorze lawendy

[ZDJĘCIA] Turkus, brzoskwinia, róż, bordo, limonka i lawenda – to właśnie te kolory dominowały w świątecznych dekoracjach, które tuż przed świętami pokazała rudnicka artystka Beata Handzak. Wspólnie z mężem Tadeuszem zaprosiła mieszkańców Rudnika nad Sanem i okolic to obejrzenia swoich wyrobów nawiązujących do świąt Bożego Narodzenia, ale nie tylko.

Już po raz trzeci artystyczne małżeństwo z Rudnika nad Sanem pokazało mieszkańcom regionu swoją pracę. Pierwszy raz Beata i Tadeusz Handziakowie zaprosili pasjonatów sztuki do swojego ogrodu w maju, drugi raz latem. Już wówczas zapowiadali, że kolejną ekspozycję przygotują tuż przed świętami Bożego Narodzenia i tak też się stało.

18 i 19 grudnia w ogrodzie Handziaków, pod specjalnie ustawionymi namiotami zaprezentowano ceramiczne cudeńka, które na co dzień wykonują, ale też dekoracje typowo bożonarodzeniowe. Nie zabrakło dużych pięknych choinek wykonanych z naturalnych materiałów, szklanych bałwanków i aniołków. Jednak największy zachwyt i ciekawość odwiedzających budziły stroiki w barwach kolorowych kwiatów.