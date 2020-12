Biblioteka w Pysznicy ma nową siedzibę

Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy działa już w nowej siedzibie. Zbiory biblioteki przeniesione zostały do budynku przy ulicy Wolności 277 – była siedziba pysznickiego Domu Kultury. Zanim jednak to nastąpiło obiekt przeszedł modernizację. W ramach zadnia wykonana została przebudowa pomieszczeń na parterze budynku i dostosowanie ich funkcji do potrzeb biblioteki gminnej wraz z dostawą wyposażenia

Obecne wnętrze biblioteki jest bardzo nowoczesne i przyjazne. Remont pochłoną 458 261,92 zł. Część środków na tę inwestycję gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ciekawym rozwiązaniem wykorzystanym w obiekcie jest tzw. wrzutomat, dzięki któremu o każdej porze można oddać książki.

17 grudnia 2020 roku wójt gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz i przewodniczący Rady Gminy Pysznica Krzysztof Skrzypek przekazali na ręce dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy Joanny Sztaby symboliczny klucz do nowej siedziby.