Biblioteka bardziej otwarta dla użytkowników

Od 5 października Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli przywraca częściowo usługi biblioteczne. Biblioteka Główna będzie czynna jak dotychczas – od poniedziałku do piątku w godz. 9–18, a filie biblioteczne – od godz. 10 do 17 (wyjątkowo czytelnia w Filii nr 2, będzie pracować od 10 do 15). W soboty wszystkie biblioteki będą nieczynne.

– Odwiedzając nasze placówki na terenie miasta użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania kilku zasad sanitarnych: zakrycia ust i nosa, dezynfekcji dłoni, zachowania bezpiecznej odległości od innych osób. Czytelnikom umożliwiamy wypożyczanie książek lub audiobooków w wolnym dostępie do półek, przy maksymalnym czasie przebywania w wypożyczalniach, do 30 min. W czytelniach prasy obowiązują własne maseczki lub przyłbice i jednorazowe rękawiczki. Maksymalny czas przebywania w czytelniach prasy – 45 min. Nie wypożyczamy prasy do domu – informuje Beata Życzyńska, Kierownik Działu Promocji i Nowych Technik Bibliotecznychw MBP w Stalowej Woli.

Od 5 października umożliwiony został także, dostęp do czytelni internetowej. Do siedziby głównej pracownicy zapraszają w godz. 9–17, natomiast w filiach bibliotecznych od 10 do 16, za wyjątkiem Filii nr 2, w której ta usługa będzie dostępna w godz. 10–15. Limit czasowy dla każdego użytkownika – 45 min.

Użytkownicy mogą także skorzystać z usługi ksero i wydruku dokumentów, oczywiście z zachowaniem reguł sanitarnych. We wszystkich placówkach wprowadzono 2 przerwy na dezynfekcję: w godz. 11:40-12:00 oraz 14:40-15:00.

– Informujemy, iż rezerwacje książek i audiobooków przez katalog biblioteczny online, będą możliwe od poniedziałku do piątku w godz. 18-8, a w soboty, niedziele i święta – całodobowo – dodaje Beata Życzyńska.

Biblioteka Główna nie prowadzi nadal wypożyczeń samoobsługowych, nie udostępnia gier planszowych oraz konsoli XBOX. Wszyscy chętni, będą mogli korzystać z cyfrowej wypożyczalni ACADEMICA.