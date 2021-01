Bezdomniaki potrzebują pomocy

Bezinteresownie pomagają już od wielu lat. Gorzyckie Stowarzyszenie Zwierzęcy Zakątek pochyla się nad losem niechcianych psów, kotów, szczeniąt. W 2020 roku pod ich opiekę trafiło 112 zwierząt. – Niektóre były znalezione, inne odebrane, a czasem przywiązane do naszej bramy. Pieski, kotki, szczenięta, łaciate i kudłate, wszystkie kochane – mówi Edyta Kachno, prezes stowarzyszenia. Teraz sami potrzebują pomocy. – Dojazd do przytuliska jest makabryczny, jedno wielkie błoto i koleiny. Może znajdzie się dobra dusza lub firma i przekaże nam gruz, ziemię, żwir do utwardzenia. Przyjmiemy każdą ilość – dodaje Edyta Kachno.

Gorzyckie Stowarzyszenie Zwierzęcy Zakątek oficjalnie działa od 27 września 2017 roku. Wcześniej jego członkowie pomagali prywatnie.

– Nasze stowarzyszenie i przytulisko są samodzielnie działającymi jednostkami, które funkcjonują tylko i wyłącznie dzięki determinacji i samozaparciu wolontariuszy oraz różnym formom pomocy ludzi o wielkich zwierzolubnych sercach. Nie mamy wsparcia ze strony naszej gminy. Przytulisko znajduje się na terenie byłej cegielni, który jest własnością Gorzyckiego Stowarzyszenia Zwierzęcy Zakątek. Teren jest podmokły i gliniasty, dlatego potrzebujemy gruzu, ziemi, żwiru itp., aby móc utwardzić plac. Część terenu została już zagospodarowana dzięki wielkim sercom wspaniałych ludzi, pomimo to nie mamy możliwości bezpośredniego dojechania do przytuliska. Wszelkie próby dojazdu samochodem kończą się zakopaniem w błocie – mówi prezes stowarzyszenia.

Każdy, kto chciałby wesprzeć stowarzyszenie i dostarczyć lub podarować materiały niezbędne do utwardzenia terenu, proszony jest o kontakt pod numerem telefonu 693 943 001.

– Oprócz tego cały czas działamy, rozbudowujemy przytulisko, mamy nowe kojce, ogrodzenie. Organizujemy zbiórki i bazarki, z których dochód przeznaczamy na naszych podopiecznych oraz zwierzęta objęte naszą opieką u innych ludzi. A wszystko to robimy dzięki waszej pomocy – polubienia, komentarze, udostępnienia, dary w postaci karm, koców, nawet nakrętek i oczywiście wpłaty – wszystko to pomaga nam działać. Bez was nie było by nas. Dziękujemy – zwracają się do wspierających członkowie Gorzyckiego Stowarzyszenia Zwierzęcy Zakątek.

Zachęcają też inne osoby do pomocy, na przykład poprzez wolontariat. – Możesz wpaść do naszego przytuliska, wyprowadzić czworonogi na spacer, pomóc w karmieniu, czy sprzątaniu. Wszystkie nasze psiaki przyjmą cię z wielką radością – mówi Edyta Kachno.

Stowarzyszenie potrzebuje również karmy, smyczy, legowisk, zabawek bud dla psów. Można zostać też oficjalnym sponsorem.

– Jeśli prowadzisz firmę, która mogłaby nas stale wspomagać nawet drobnymi kwotami czy usługami, chętnie w zamian ogłosimy cię na naszej stronie jako naszego sponsora, a nasi podopieczni będą ci dozgonnie wdzięczni – zachęcają członkowie stowarzyszenia.

Liczy się każde, nawet najmniejsze wsparcie. Numer konta bankowego: 46 1600 1462 1884 7593 5000 0001.

Stowarzyszenie przyjmuje również plastikowe nakrętki (po napojach, kawie, środkach czystości, kosmetykach itp.). Można je przywozić bezpośrednio do przytuliska (Gorzyce, ul. Wrzawska 66) lub umówić odbiór za pośrednictwem Messengera albo telefonicznie. Kontakt do przytuliska 693 909 344, email: bezdomniaki.gorzyce@gmail.com