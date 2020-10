Będą aktualizować projekt hospicjum

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej stalowowolscy rajcy przeznaczyli 100 tys. zł na aktualizację projektu hospicjum, które ma powstać w sąsiedztwie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy uli. Kwiatkowskiego tzw. „Ambulatorium”. – Historia inicjatywy powołania, wybudowania hospicjum na terenie Stalowej Woli niedługo będzie miała blisko 20 lat. Życzyłbym sobie, abyśmy wszyscy ponad podziałami zajęli się tym tematem i w końcu zwieńczyli jego realizację – mówił radny Jan Sibiga.

Samorząd Stalowej Woli wraca do tematu budowy hospicjum przy stalowowolskim Ambulatorium. Projekt placówki jest już gotowy, wymaga jednak aktualizacji i dostosowania go do dzisiejszych wymogów. W związku z tym rajcy zabezpieczyli 100 tys. zł na dokonanie niezbędnych zmian w projekcie.

– To zadanie zostało zgłoszone przez miasto Stalowa Wola do Funduszu Odbudowy. Poszukujemy również innych źródeł finansowania, bo myślę, że tutaj mamy taką ogólną zgodę w samorządzie co do niezbędności podjęcia w końcu skutecznych działań budowy takiego ośrodka. Stąd jeżeli mamy skutecznie wykorzystać środki z planu odbudowy czy z innych źródeł, które pojawiają się, na horyzoncie, musimy być gotowi z dokumentacją projektową, bo większość tych zadań wymaga dość szybkiego rozliczenia środków – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

