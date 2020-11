Auta importowane z USA. Najciekawsze modele

Wzrost kursu dolara sprawił, że sprowadzanie aut zza oceanu nie jest już tak opłacalne jak kiedyś. Mimo że cenowe argumenty w dużej mierze straciły moc, za takim rozwiązaniem wciąż przemawia kwestia różnic w gamach modelowych.

W Stanach nadal możemy kupić auta, które nie są dostępne w salonach europejskich dilerów. Samochód z USA może też być dobrym wyborem dla kierowców planujących montaż instalacji LPG – trwałe silniki bez bezpośredniego wtrysku doskonale współpracują z gazem. Oto nasza subiektywna lista amerykańskich aut niedostępnych w Polsce, przygotowana we współpracy z serwisem www.checkcardna.com.

Samochody z USA: Chevrolet Malibu

Średniej klasy sedany cieszą się za wielką wodą sporą popularnością. Największym reprezentantem tego segmentu jest Chevrolet Malibu, którego długość wynosi blisko 5 metrów. Duże rozmiary oraz wysokie koszty importu z Ameryki sprawiły, że model nie zdobył uznania na europejskim rynku, szybko z niego znikając. W Stanach Malibu radzi sobie jednak całkiem nieźle, z wynikiem około 250 tysięcy nabywców rocznie ustępując jedynie najmocniejszym konkurentom – między innymi Toyocie Camry i Nissanowi Altimie. Dla kierowców szukających dużego, reprezentacyjnego auta może okazać się świetnym wyborem.

Auta ze Stanów: Ford F-150

Seria pick-upów F cieszy się za oceanem ogromnym uznaniem, a jej najpopularniejszym przedstawicielem jest właśnie podstawowy model 150. Amerykańscy kierowcy często użytkują go jako samochód rodzinny. Na Starym Kontynencie może on zaś znaleźć zastosowanie jako pojazd roboczy, przy okazji stanowiąc dobrą wizytówkę firmy. Jego podstawowe atuty to spore rozmiary, prosta i niezawodna konstrukcja oraz mocne silniki – już najsłabsza wersja dostarcza 299 koni mechanicznych.

Amerykańskie auta: Cadillac Escalade

W Stanach ten model uchodzi za modelowy przykład SUV-a wyższej klasy. Wrażenie robią już jego same wymiary. W podstawowej wersji ma on długość 5,14 metra, ale dostępny jest też model o długości aż 5,69 metra. Gigantyczne wymiary tego krążownika szos sprawiły, że na europejskim rynku nie miał szans na odniesienie sukcesu. Kierowcy szukający wyróżniającego się, prestiżowego samochodu ze sporym silnikiem (standardowo 426 koni) na pewno będą jednak zachwyceni.

Auta z USA: Chevrolet Silverado

Konkurencja w segmencie dużych pick-upów jest w Stanach naprawdę duża. Potwierdzeniem niech będzie popularność, jaką zdobył Chevrolet Silverado. Będący największym rywalem Forda F-150 model pd wieloma względami jest do niego bardzo podobny. Oba modele łączą między innymi zbliżona oferta silnikowa i rozmiary. Silverado ustępuje Fordowi pod względem wyników na rynku – rocznie sprzedaje się średnio w liczbie pół miliona egzemplarzy, podczas ten drugi notuje sprzedaż na poziomie ponad 800 tysięcy.

Samochody ze Stanów: Dodge Challenger

Na koniec model absolutnie kultowy, rozsławiony między innymi przed film Znikający punkt. Obecnie producent powrócił do klasycznego wzornictwa znanego z lat 60 i 70, co w połączeniu z silnikiem V6 o pojemności 3,6 l i mocy 309 KM w podstawowej wersji czyni z niego jednego z najmocniejszych graczy na rynku tzw. muscle cars. Auto nie ma w Europie żadnego konkurenta – jedynym wyjściem jest więc import ze Stanów.