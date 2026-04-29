„Zza siedmiu ulic” - rowerowa gra miejska 3 maja w Stalowej Woli

To nie będzie zwykła przejażdżka. Uczestnicy wyruszą na rowerach, aby odnaleźć siedem „kobiecych” ulic rozsianych po mieście, rozwiązać zadania i odkryć mniej oczywiste zakątki Stalowej Woli. Na trasie znajdą się ulice: Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Stanisławy Koper, Księżnej Anny Lubomirskiej, Elizy Orzeszkowej, Emilii Plater oraz Marii Skłodowskiej-Curie.

Organizatorzy podkreślają, że trasa liczy około 20 kilometrów, a uczestnicy mogą poruszać się w dowolnej kolejności, korzystając z GPS. Na wykonanie wszystkich zadań przewidziano 3 godziny.

Gra inspirowana jest tytułem znanej piosenki Ireny Santor „Zza siedmiu ulic” i ma być okazją do aktywnego spędzenia czasu oraz odkrywania „kobiecej strony” miasta.

Start i meta zaplanowane są na tarasie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli.

Start imprezy 3 maja o godzinie 12. Zapisy: online przez formularz Google lub w dniu wydarzenia w godz. 11:00–11:50

W grze mogą wziąć udział osoby indywidualne lub zespoły 2–4 osobowe (z co najmniej jedną osobą pełnoletnią). Organizatorzy zachęcają do jazdy w kaskach i przypominają o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego.

Choć czas przejazdu nie będzie głównym kryterium, trzeba zmieścić się w limicie 3 godzin i poprawnie wykonać wszystkie zadania. Na uczestników czekają nagrody, które zostaną rozlosowane wśród osób, które ukończą grę zgodnie z zasadami.

Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie MDK Stalowa Wola.