„Zza siedmiu ulic” - rowerowa gra miejska 3 maja w Stalowej Woli

Stalowa Wola ma 248 ulic, ale tylko siedem z nich nosi imiona kobiet. I właśnie one staną się bohaterkami wyjątkowej rowerowej gry miejskiej „Zza siedmiu ulic”, która odbędzie się w ramach majówki pod hasłem „Artystki ze stalową wolą”.

REKLAMA
Karolina Kusińska

Dziennikarka

To nie będzie zwykła przejażdżka. Uczestnicy wyruszą na rowerach, aby odnaleźć siedem „kobiecych” ulic rozsianych po mieście, rozwiązać zadania i odkryć mniej oczywiste zakątki Stalowej Woli. Na trasie znajdą się ulice: Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Stanisławy Koper, Księżnej Anny Lubomirskiej, Elizy Orzeszkowej, Emilii Plater oraz Marii Skłodowskiej-Curie.

Organizatorzy podkreślają, że trasa liczy około 20 kilometrów, a uczestnicy mogą poruszać się w dowolnej kolejności, korzystając z GPS. Na wykonanie wszystkich zadań przewidziano 3 godziny.

Gra inspirowana jest tytułem znanej piosenki Ireny Santor „Zza siedmiu ulic” i ma być okazją do aktywnego spędzenia czasu oraz odkrywania „kobiecej strony” miasta.

Start i meta zaplanowane są na tarasie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli.

Start imprezy 3 maja o godzinie 12. Zapisy: online przez formularz Google lub w dniu wydarzenia w godz. 11:00–11:50

W grze mogą wziąć udział osoby indywidualne lub zespoły 2–4 osobowe (z co najmniej jedną osobą pełnoletnią). Organizatorzy zachęcają do jazdy w kaskach i przypominają o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego.

Choć czas przejazdu nie będzie głównym kryterium, trzeba zmieścić się w limicie 3 godzin i poprawnie wykonać wszystkie zadania. Na uczestników czekają nagrody, które zostaną rozlosowane wśród osób, które ukończą grę zgodnie z zasadami.

Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie MDK Stalowa Wola.

