Życie wkroczyło do Ogrodowego

Osiedle przy ul. Ogrodowej w najbardziej na północ wysuniętej części Stalowej Woli buduje Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Jego budowa rozpoczęła się niespełna 1,5 roku temu. Wszystkich bloków ma być osiem, a ich koszt budowy sięga 105 mln. zł. Wybudowała je znana z innych budów w Stalowej Woli firma Adamietz. Osiedle stanęło na tzw. popegeerowskich polach, które były we władaniu Krajowego Zasobu Nieruchomości. Projekt główny powstał w Pracowni „Inwestprojekt Świętokrzyski”, a projekty adaptacyjne są autorstwa Bartosza Łukasiewicza z Zespołu „Awart”. W projektowej kolorystyce dominują grafit i limonka

Projekt SIM skierowany jest do osób średnio zamożnych, ale o zarobkach pozwalających na utrzymanie mieszkania i późniejsze jego wykupienie. Na podobnych zasadach budowane były nowe bloki przy ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli. Mieszkania na Os. Ogrodowym są na wskroś nowoczesne, z pokojami od jednego do pięciu i powierzchnią od 29 do 85 m kw. oraz przestronnymi balkonami. W każdym bloku są piwnice i windy, a obok parkingi, place zabaw i dużo zieleni. W trzech pierwszych blokach zamieszka 250 osób, z których co trzecia jest osobą niepełnoletnią.

– Statystyka wiekowa mieszkańców pokazuje, jak rozwojowe będzie to osiedle – mówi Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli. Prezesem SIM jest Renata Knap. Oddając klucze do pierwszych mieszkań powiedziała, że „budowa Os. Ogrodowego odpowiada wizji rozwoju całej Stalowej Woli”. Nowe osiedle najtrafniej określił jego budowniczy. – Os. Ogrodowe to projekt, w którym estetyka idzie w parze z funkcjonalnością – stwierdził Łukasz Kutyba, prezes Adamietz’a.

Pięć pozostałych bloków na Ogrodowym zostanie przekazane lokatorom do końca tego roku. Wtedy już będzie startowała budowa Os. Parkowego. Dużo większego i podobnie nowoczesnego. Powstanie ono po sąsiedzku za podworskim parkiem w Charzewiczach.