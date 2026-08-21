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Stalowa Wola 21 sierpnia 2026

Zwykła trybuna zamieniła się w wielki ekomural

Jeszcze niedawno była po prostu szara i jednolita. Dziś trudno jej nie zauważyć. Trybuna Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej wzdłuż ulicy Hutniczej w Stalowej Woli dostała zupełnie nowe oblicze. Powstał na niej ekomural, który nie tylko ma cieszyć oko, ale również oczyszczać powietrze.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

W czwartek, 20 sierpnia, odbyło się podsumowanie projektu. Jego pomysłodawca, Tomasz Zubrzycki, podkreślał, że mural powstał dzięki mieszkańcom, którzy zagłosowali na niego w Zielonym Budżecie Obywatelskim.

- Mamy największy ekomural w regionie - mówił Zubrzycki podczas spotkania.

I rzeczywiście, trudno go przeoczyć. Początkowo zakładano, że mural zajmie około 400 metrów kwadratowych. Ostatecznie powierzchnia wyszła znacznie większa - około 600 metrów kwadratowych.

To nie jest zwykły mural

Najważniejsza różnica kryje się w farbie. Do wykonania muralu wykorzystano farbę fotokatalityczną. Jak tłumaczył pomysłodawca, jej zadaniem jest pochłanianie szkodliwych substancji znajdujących się w powietrzu i przekształcanie ich m.in. w parę wodną.

- Ten mural będzie pracował, dopóki ta farba będzie się znajdowała na tej ścianie - mówił.

Według Zubrzyckiego podobnych realizacji w Polsce wciąż jest niewiele. Najbliższy taki mural ma znajdować się w Rzeszowie, ale - jak zaznaczał - jest znacznie mniejszy od stalowowolskiego.

Sam pomysł nie ograniczał się jednak do ekologii. Chodziło również o to, żeby szara wcześniej ściana dobrze wkomponowała się w otoczenie PCPN. Na ścianie pojawiły się charakterystyczne dla miasta miejsca i budynki. Jest m.in. budynek dawnej dyrekcji Huty, muzeum, Miejski Dom Kultury oraz sam stadion. Są też mieszkańcy korzystający z miejskiej przestrzeni. Spacerują, odwiedzają muzeum, uprawiają sport, grają w koszykówkę.

- Tematyką i kolorystyką chcieliśmy mniej więcej nawiązać do tutaj zielonych terenów sportowych w okolicy - tłumaczył Zubrzycki.

Twórcy celowo postawili na spokojniejsze barwy. Nie chcieli, żeby mural był kolejnym krzykliwym elementem w przestrzeni.

- Nie chcieliśmy, żeby był ten mural agresywny i kół w oczy, tylko po prostu, żeby nawiązywał do otoczenia. Mamy tutaj dużo sosen, dużo jest zieleni w okolicy, więc jakby był bardzo, że tak powiem, gryzący w oczy, no to po prostu nie miałby sensu tutaj, po prostu bardziej szpeciłby niż cieszył - mówił pomysłodawca.

Z kolorami nie było zresztą tak łatwo. Paleta farb fotokatalitycznych jest ograniczona, a część użytych odcieni trzeba było przygotować specjalnie.

- Jest praktycznie jedna firma w Polsce, która robi takie farby - mówił Zubrzycki.

Samo malowanie zajęło około dwóch tygodni. W pewnym momencie przy muralu pracowały cztery osoby. Efekty pracy szybko zaczęli zauważać także mieszkańcy. W trakcie malowania, mimo że były wakacje, przy trybunie pojawiało się sporo osób.

- Podczas dwóch tygodni malowania tutaj, w czasie wakacyjnym, bardzo dużo osób przychodziło na spacery z dziećmi i naprawdę gratulowano pomysłu - mówił Zubrzycki.

Mieszkańcy zagłosowali, miasto zrealizowało

Mural jest jednym z przykładów tego, że projekt zgłoszony przez mieszkańców może rzeczywiście zmienić kawałek miasta. Pomysł został wybrany przez mieszkańców w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

- Ja cieszę się z tego faktu, że mamy za sobą obiekt, który został zrealizowany przez mieszkańca, dla mieszkańców i przy ich aktywnym udziale, bo przecież musieli wziąć udział w głosowaniu i wybrać właśnie ten projekt w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego do realizacji - mówił zastępca prezydenta Stalowej Woli Tomasz Miśko.

Jak przypomniał, była to już druga edycja Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Kolejna przed nami.

- Gorąco zachęcam, bo jak Państwo jesteście w stanie zauważyć, skutecznie można realizować swoje pomysły i później miasto może się tym chwalić tak przed swoimi mieszkańcami jak i osobami, które przebywają w tym mieście - mówił Miśko.

We wrześniu ruszy kolejna edycja

Na tym podobne pomysły się nie kończą. Jak zapowiedziała Anna Maciuch, naczelnik Stalowowolskiego Centrum Aktywności Lokalnej, już we wrześniu mają pojawić się informacje dotyczące naboru projektów na 2027 rok.

- To jest projekt dla mieszkańców. Nie dla instytucji, nie dla organizacji pozarządowych, tylko dla mieszkańców. Pełnoletnich mieszkających w Stalowej Woli - przypomniała.

Informacje mają być publikowane między innymi na stronie internetowej www.decyduje.stalowawola.pl.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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