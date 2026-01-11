Zwycięstwo Stali w Jarosławiu, porażka Kuźni Koszykówki w Przemyśl

W następnej, przedostatniej już kolejce rundy zasadniczej, 17 stycznia Stal podejmie Wilki Rzeszów (godz. 10), a Kuźnia Koszykówki zmierzy się z KKK MOSiR Krosno (godz. 11).
AZS JAROSŁAW - STAL STALOWA WOLA 33:119 (7:25, 8:29, 10:27, 8:38)
STAL: M.Wojtanowicz 30, Małek 23, T.Skuciński 23, K.Zając 18, M.Malecki 15, Torba 3, Sokal 2, Folta 2, Czerwiński 2, Skowronek 1, Litowczuk, Chojnacki.
Dla AZS najwięcej punktów: Wojciechowski 9, Pelc 8, Leżuch 6.
UKS BASKET 15 PRZEMYŚL - CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 91:20 (22:3, 23:6, 19:4, 27:7)
KK: Nawracaj 8, Cagara 3, Sibiga 3, Karwas 3, Kotylak 2, Bródka 1, Czwal, Kołodziej, Serafin, Kudłacik.
Dla Basketu najwięcej punktów: Fedejko 26, Młot 23 (1x3), Wielgosz 13.
