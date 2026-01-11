Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Metro - Nisko
0.0 / 5
Stalowa Wola 11 stycznia 2026

Zwycięstwo Stali w Jarosławiu, porażka Kuźni Koszykówki w Przemyśl

W 12. kolejce podkarpackiej ligi młodzików do lat 13 niespodzianek w meczach z udziałem naszych dwóch drużyn nie było. Otwierająca tabelę Stal rozgromiła w Jarosławiu AZS, wygrywając spotkanie różnicą… 80 punktów, a Kuźnia Koszykówki nie miała nic do powiedzenia w Przemyślu, wyraźnie przegrywając z wiceliderem UKS Basket 15.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W następnej, przedostatniej już kolejce rundy zasadniczej, 17 stycznia Stal podejmie Wilki Rzeszów (godz. 10), a Kuźnia Koszykówki zmierzy się z KKK MOSiR Krosno (godz. 11).

AZS JAROSŁAW - STAL STALOWA WOLA 33:119 (7:25, 8:29, 10:27, 8:38)

STAL: M.Wojtanowicz 30, Małek 23, T.Skuciński 23, K.Zając 18, M.Malecki 15, Torba 3, Sokal 2, Folta 2, Czerwiński 2, Skowronek 1, Litowczuk, Chojnacki.

Dla AZS najwięcej punktów: Wojciechowski 9, Pelc 8, Leżuch 6.

UKS BASKET 15 PRZEMYŚL - CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 91:20 (22:3, 23:6, 19:4, 27:7)

KK: Nawracaj 8, Cagara 3, Sibiga 3, Karwas 3, Kotylak 2, Bródka 1, Czwal, Kołodziej, Serafin, Kudłacik.

Dla Basketu najwięcej punktów: Fedejko 26, Młot 23 (1x3), Wielgosz 13.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Zwycięska inauguracja „Stalówek” U-14
Stalowa Wola
Zwycięska inauguracja „Stalówek” U-14
Profesor Pisarczyk nie odpuszcza… Stal - UJK Kielce 66:85
Stalowa Wola
Profesor Pisarczyk nie odpuszcza… Stal - UJK Kielce 66:85
Długo w Dębicy „veganki” nie zagościły…
Stalowa Wola
Długo w Dębicy „veganki” nie zagościły…
Zmarł Zdzisław Zając – legenda stalowowolskiej lekkoatletyki
Stalowa Wola
Zmarł Zdzisław Zając – legenda stalowowolskiej lekkoatletyki
Sparing nr 1: Motor Lublin - Stal Stalowa Wola 5:1
Stalowa Wola
Sparing nr 1: Motor Lublin - Stal Stalowa Wola 5:1
Zmarł Stanisław Mucha
Stalowa Wola
Zmarł Stanisław Mucha
Jutro pierwszy sparing Stali. W Lublinie z Motorem
Stalowa Wola
Jutro pierwszy sparing Stali. W Lublinie z Motorem
Po pierwsze zwycięstwo w Nowym Roku. Rywalem AZS UJK Kielce
Stalowa Wola
Po pierwsze zwycięstwo w Nowym Roku. Rywalem AZS UJK Kielce
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu