11 stycznia 2026

Zwycięstwo Stali w Jarosławiu, porażka Kuźni Koszykówki w Przemyśl

W 12. kolejce podkarpackiej ligi młodzików do lat 13 niespodzianek w meczach z udziałem naszych dwóch drużyn nie było. Otwierająca tabelę Stal rozgromiła w Jarosławiu AZS, wygrywając spotkanie różnicą… 80 punktów, a Kuźnia Koszykówki nie miała nic do powiedzenia w Przemyślu, wyraźnie przegrywając z wiceliderem UKS Basket 15.