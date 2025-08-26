Zwycięstwo ŁKS Łowisko, remis Sokoła Nisko, porażka Stali Gorzyce

Na zdjęciu: Lendel Nascimento Da Cruz (z prawej) i Oliwier Blama (Fot. Jacek Kozieł)

Najlepiej z czwórki nowych czwartoligowców spisuje się ŁKS Łowisko. Jedenastka trenera Pawła Sroki pokonała w ostatniej kolejce Ekoball Sanok. Zrobiła to w bardzo dobrym stylu. Było to pierwsze, a więc historyczne zwycięstwo piłkarzy ŁKS w Łowisku w 4 lidze. Ozdobą meczu były dwa gole strzelona przez Dawida Wacha. W 74. minucie po dośrodkowaniu Krzysztofa Nowaka z prawej strony pola karnego, król strzelców ubiegłego sezonu w lidze okręgowej, popisał się fantastycznym uderzeniem z przewrotki z okolo 7-8 metrów, po którym piłka w prawy górny róg bramki Ekoballu.

– Takie bramki nazywa się „stadionami świata”, bo najczęściej zdobywane są przez sławy światowego futbolu na wielkich stadionach, ale Dawid Wach udowodnił, że także piłkarscy kibice w małym Łowisku mogą oglądać takie gole. Oglądałem już wiele meczów, ale po raz pierwszy byłem świadkiem „na żywo” tak cudownej urody trafienia - powiedział „Sztafecie” Piotr Kołodziej, który przeprowadzał bezpośrednią transmisję z tego meczu na kanale YouTube Petar TV

Również piąty gol dla Łowiska a trzeci Dawida Wacha zasługuje na uznanie. Napastnik gospodarzy ubiegł bramkarza Półkoszka i przelobował go z blisko 40 metrów. Piłka dwukrotnie skozłowała przed bramką i znalazła się w siatce pod poprzeczką.

TUTAJ bramki z meczu ŁKS Łowisko - Ekoball Sanok

Nie dopisał natomiast żadnego punktu drugi beniaminek z Gorzyc. „Izolacja” była w tym dni poza zasięgiem. Dwie żółte kartki, w konsekwencji czerwoną, zobaczył w tym meczu trener gospodarzy Mateusz Burakowski.

Trzeci nas czwartoligowiec, Sokół Nisko zremisował z Cosmosem Nowotaniec (tutaj relacja z meczu)

ŁKS ŁOWISKO – EKOBALL SANOK 5:2 (1:1)

1-0 Wach (7), 1-1 Suszko (29-karny), 2-1 Gumieniak (55), 3-1 Wach (57), 4-1 Wach (73), 4-2 Gacek (77), 5-2 Wach (89)

ŁKS: Olechowski – Delekta (77 Herkt), Ilnytskyy (75 Gnatek), Kloc, Florek (88 Leja), Nowak (88 Kłoś), Gumieniak (80 Wiejak), Stańko (90 M.Olko), T.Olko, Oreńczuk (60 Czado.

EKOBALL: Półkoszek – Nowak (27 Polczarski), Suszko, Zarzyka, Bobowski– Paszkowski (56 Gacek), Tabisz (73 Błażowski), Słysz, Lorenc, Mateja, Kotecki.

Sędziował Krzysztof Pachołek (Lubaczów).

Żółte kartki: Ilnytskyy, Gumieniak, T.Olko - Kotecki, Bobowski, Gacek. Czerwona kartka Kotecki (37. minuta, druga żółta).

Widzów 200.

STAL GORZYCE – IZOLATOR BOGUCHWAŁA 0:2 (0:1) -- fotorelacja z meczu

0-1 Gajdek (8-karny), 0-2 Bieniek (79)

STAL: Paterek – Różański, Gomes, Perreira (55 Tenacio), Główka, Rębisz, Lendel (65 Garstka), Machado, Machowski, Marut, Kaidałov (79 Żołądź).

IZOLATOR: Gierlicki – Łebek (86 Kontrabecki), Kasprzyk, Gajdek, K.Wilk, M.Wilk, Majcher (64 Bieniek), Brud (64 Pikiel), Kowal, Blama (69 Początek), Marciniec.

Sędziował Michał Grabowski (Jarosław).

Żółte kartki: Gustavo, Lendel, Żołądź - K.Wilk, Majcher

Widzów 250.

SOKÓŁ NISKO – COSMOS NOWOTANIEC 2:2 (1:1)

1-0 Mażysz (23), 1-1 Kalemba (38), 2-1 Pietrzyk (53), 2-2 Khomczenko (78)

SOKÓŁ: Konefał – Bieniasz (85 Zakalyk), Stępień, Drelich, Bednarz (51 Ciemierkiewicz), Lebioda (58 Kuca), Maćkowiak (78 Halamaka), Kelechi, Pietrzyk (85 Król), Dziopak (63 Zwolski), Mażysz.

COSMOS: Michura – Hura (89 Hostianol), Verbnyi, Miezama, Słysz, Kalemba (70 Kvacachia), Gołda (80 Pelc), Roslyakov, Karcz (58 Ostrowski), Becerra, Zieliński (58 Khomczenko).

Sędziował Jakub Koza (Dębica).

Żółte kartki: Drelich, Stępień, Kelechi, Pietrzyk - Verbnyi, Hostianol.

Widzów 200.

W pozostałych meczach 4. kolejki: JKS - Błękitni Ropczyce 4:0 (3:0), Czarni Jasło - Karpaty Krosno 1:3 (0:2), Błażowianka - Polonia Przemyśl 1:3 (1:2), LKS Czeluśnica - Stal Łańcut 0:2 90:2), Igloopol Dębica - Wisłok Wiśniowa 1:0 (1:0).

Tabela za www.regiowyniki.pl