Zwycięstwo ŁKS Łowisko, remis Sokoła Nisko i porażka Stali Gorzyce

Najwięcej powodów do zadowolenia mieli tym razem kibice w Łowisku. ŁKS po dwóch nieudanych spotkaniach w rundzie wiosennej wreszcie sięgnął po komplet punktów, pokonując Błażowiankę 3:2.

Blisko zwycięstwa był również Sokół Nisko, który w starciu z Wisłokiem Wiśniowa długo nie potrafił znaleźć drogi do bramki rywali. Emocje przyszły dopiero w samej końcówce. W 90. minucie, po dośrodkowaniu Kanadyjczyka Owena Jewetta z lewej strony pola karnego, piłkę głową do pustej bramki skierował Jakub Lebioda i wydawało się, że gospodarze sięgną po komplet punktów. Radość trwała jednak bardzo krótko. Już minutę później goście wyrównali. Po dalekim wrzucie piłki z autu w polu bramkowym najlepiej odnalazł się Czelny. Pokonał niepewnie interweniującego Konefała głową.

Sokół Nisko - Wisłok Wiśniowa 1:1 (0:0) --- poniżej fotogaleria z meczu

1-0 Lebioda (90), 1-1 Czelny (90+1)

Sokół: Konefał - Kuca (67 Lebioda), Stępień, Rękas, Halamaka, Bieniasz (60 Dziopak), Pietrzyk (72 Jowett), Bednarz, Kelechi, Olszowy (60 Maćkowiak), Mażysz.

Wisłok: Kolomiets, M.Szczurek, B.Szymański, Świszcz, Borovenko, Fryc, Kovtok (65 Czarnik), Czelny, Krok, Gil (70 Wajs), P. Szczurek.

Sędziował Marek Pająk (Mielec).

Żółte kartki: Halamaka - Świszcz.

ŁKS Łowisko - Błażowianka Błażowa 3:2 (1:1)

1-0 Stańko (22), 1-1 Woźniak (45), 2-1 Dolecki (62), 3-1 Stańko (68), 3-2 Róg (90+3)

ŁKS: A.Olko - Delekta, Rusin, Kloc, Matkowski, Oreńczuk (90+2 Kłoś), Gumieniak, Stańko (90 Szeliga), T.Olko (45 M.Olko), Socha (60 Dolecki), Czado (81 Konopka).

Błażowianka: Jopek - Matuła, Róg, Kołodziej, P.Kruła, M.Kruła (75 Fluda), Baran (70 Dobrzański), Woźniak (70 Trzyna), Kuźniar (75 Sondej), Bajek, Pikuła (55 Kowalski).

Sędziował Albin Kijowski (Krosno).

Żółte kartki: Gumieniak, Kloc, Stańko.

Stal Gorzyce - Polonia Przemyśl 1:2 (1:2)

0-1 Gierczak (5), 1-1 Tenacio (13), 1-2 Wanat (43)

Stal: Paterek - Główka (70 Kowalczyk), Winiarski, Gomes, Machowski (70 Szwed), Marut, Odilon, Wonda, Rębisz (85 Ivankou), Róg (77 Djaraouane), Tenacio,.

Polonia: Kochan - Koptyński, Solarz, Demski, Babieczko, Gierczak (90+1 Błahuciak), Kazek, Łazor, K.Janas (73 Petrovskyi), Płocica (46 Heijman), Wanat.

Sędziował Adrian Cich (Rzeszów).

Żółte kartki: Odilon, Djaraouane, Tenacio - Koptyński, Petrovskyi, Wanat

W pozostałych meczach 20. kolejki:

JKS Jarosław – Cosmos Nowotaniec 3:1 (0:0)

1-0 Reiman (55), 2-0 Reiman (63), 2-1 Correa (70), 3-1 Słysz (76-sam.)

LKS Czeluśnica - Karpaty Krosno 2:3 (1:0)

1-0 Bah (9-rzut karny), 2-0 Diabete (54), 2-1 Król (63), 2-2 Stasz (72), 2-3 Stasz (77)

Ekoball Stal Sanok - Błękitni Ropczyce 0:2 (0:0)

0-1 Zieliński (53), 0-2 Nalepka (58)

Czarni Jasło - Legion Pilzno 1:1 (0:1)

0-1 Nytko (33-rzut karny), 1-1 Nowak (56)

Igloopol Dębica – Stal Łańcut 1:0 (0:0)

1-0 Cyganowski (71)

Tabela za www.regiowyniki.pl