9 października 2025

Zwycięstwo Kuźni Koszykówki, porażka Stali

Trzecią kolejkę w koszykarskiej podkarpackiej lidze juniorów do lat 17 rozgrywały w środę drużyny ze Stalowej Woli. SMS Kuźnia Koszykówki pokonała w swojej hali przy ul. Wojska Polskiego MKS Mielec, natomiast Stal przegrała na Hutniczej z Resovią, mimo że do przerwy wygrywała różnicą 18 punktów.