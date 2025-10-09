Zwycięstwo Kuźni Koszykówki, porażka Stali

W najbliższą sobotę, 11 października Stal zagra w Krośnie, a Kuźnia Koszykówki w Łańcucie. Po 3. kolejkach obie nasze drużyny mają po 5 punktów, po 2 zwycięstwa i 1 porażce. Na prowadzeniu z kompletem punktow pempaVita Resovia i AZS Politechnika Rzeszowska.
Stal - pempaVita Resovia 82:89 (26:21, 29:16, 13:27, 14:25)
Stal: Malynovskyi 32 (2x3), Malecki 21, Frankiewicz 9 (1x3), Skuciński 8, Błyskal 7 (1x3), Kędra 5 (1x3), Zawisza, Domański, Procnal, Skiba, Faraś, Czerwonka.
Resovia: Mikosz 32, Matusiewicz 21, Kubiak 16 (2x3), Bartkowiak 5, Lorek 5, Mamropsh 3, Polak, Szetela, Drąg, Sobek, Tobiasz
Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola - MKS Mielec 93:75 (28:14, 19:10, 31:21, 15:30)
KK: Wilk 22 (2x3), Pomarenko (19 (2x23), Wilczak 15 (2x3), Szeliga 13, Otto 10 (1x3), Siudzik 8, Skrzypczak 3, Pachla 3, Wyka, Mizera, Owanek, Karbarz.
MKS: Pezda 20 (4x3), Cieśla 20 (4x3), Adam Rzeźnik 11 (1x3), Basztura 9 (1x3), Parylak 6, Maziarz 4, Gudz 3, Aleksander Rzeźnik, Godek, Miętus, Kozłowski, Miara.
