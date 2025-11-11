Miesięcznik
Jakub Kunc zdobył w Gliwicach 16 punktów
Stalowa Wola 11 listopada 2025

Zwycięstwo koszykarzy Stali w Gliwicach

Czwartą wygraną zanotowali drugoligowi koszykarze Stali Stalowa Wola. Po 9. kolejkach nasza drużyna zajmuje 9. miejsce. W najbliższą sobotę, 15 listopada „zielono-czarni” podejmą MKKS Rybnik.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Stal przez większą część meczu z rezerwami GTK była na prowadzeniu, jednak w połowie czwartej kwarty, po „trójce” Szula mecz zaczynał się jakby od nowa. Gospodarze wygrywali 68:67. Na szczęście szybko dwa razy trafił do kosza Maciejak i Stal już do końca kontrolowała przebieg spotkania, które zakończyli celnymi rzutami „za trzy” - w ostatniej minucie gry - Mateusz Łabuda i  Norbert Maciejak. Ostatecznie Stal wygrała różnicą 10 punktów.

GTK II GLIWICE - STAL STALOWA WOLA 75:85 (20:28, 14:20, 16:10, 24:27)
GTK: Łosiak 27 (2x3, 7 as.), Misztal 10 (9 zb.), Podulka 6 (2x3), Kowalski 5 (1x3), Kondratowicz 5 (1x3) oraz Szul 16 (8 zb.), Walczuk 3, Kozioł 2, Juraszek 1, Konracki.
STAL: Siemaniuk 29 (5x3), Maciejak 18 (1x3), Bandyga 4, Maciej Paterek 4, Krzywdziński 4 (9 zb.) oraz Kunc 16 (2x3), Łabuda 6 (2x3), Marcin Paterek 4, Krzek.
Sędziowali: Michał Cieśla, Paweł Szpetanowski

W pozostałych meczach 9. kolejki:
Zagłębie Sosnowiec - Polonia Bytom 69:73, MKS II Dąbrowa Górnicza - Wisła Kraków 81:010, AZS AGH Kraków - Niedźwiadki Przemyśl 150:50, Basket Hills Bielsko-Biała - AZS Jarosław 115:84, MKKS Rybnik - AZS AWF Miners Katowice 76:63, pempaVita Resovia - UJK Kielce 63:73

Tabela za www.pzkosz.pl

